Nasdaq Composite : Un coup d'oeil utile aux moyenne mobiles

(BFM Bourse) - Alors que J. Powell tentait de minimiser le risque d'incendie inflationniste hier devant une Commission de Parlementaires, il aura encore fort à faire ce jeudi pour la suite de cette audition, alors même que cette semaine ont été publiés plusieurs indicateurs sur la dynamique des prix, indicateurs à même d'intensifier les questionnements en la matière dans les salles des marchés. Après les IPC (indices des prix à la consommation) mardi, c'était au tour des IPP (indices des prix à la production) hier de trahir le niveau d'échauffement de l'économie américaine. En données corrigées de l'alimentation et de l'énergie (éléments volatils), les prix à la consommation ont pour rappel progressé en rythme mensuel en juin de 0,9%, très largement au-delà de la cible (+0,4%), amplifiant le mouvement de hausse de mai (+0,7%). Les prix à la production pour le mois de juin ont pour leur part gagné 1% en rythme mensuel (contre une cible à +0,6%), selon la dernière publication du Bureau of Labor Statistics. Le calme olympien sur les rendements des obligations d'Etat à LT ont permis au Nasdaq Composite de contenir ses pertes (-0,22% à 14 644 points).

Steven Mnuchin, ancien Goldman Sachs, et surtout ex-secrétaire au Trésor de Donald Trump, a beau clamer que l'inflation ne va pas disparaître et que la Fed ferait bien de réduire tout de suite son soutien à l'économie via le crédit. Même s'il est difficile de croire qu'il aurait tenu le même discours si Joe Biden avait perdu l'élection...

Dans l'immédiat, les opérateurs vont devoir composer avec un programme copieux cette après-midi. Un certain nombre d'indicateurs viennent d'être publiés, une heure avant le début des débats à Wall Street:

Si les prix à l'import ne se sont pas écartés d'un iota de la cible, l’indice manufacturier Empire State, indicateur avancé de la santé de l'industrie à l'échelle des États-Unis dans leur ensemble, a explosé les attentes, bondissant à 43.0 points, au plus haut depuis février... 2004 ! En revanche, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, constituent une relative déception, à 360 000 nouvelles inscriptions, manquant la cible d'une dizaine de milliers d'unités seulement.

A suivre à 15h15 le rapport fédéral mensuel sur l'industrie et la suite de l'audition semestrielle de J. Powell devant une Commission de Parlementaires à 15h30. A noter la déception suscitée par la publication cette nuit de la croissance chinoise à 7.9% au T2 en rythme annualisé, contre une cible à 8.0%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend (tendance) de fond de l'indice Nasdaq Composite reste puissamment haussier et il n'est absolument pas question de le mettre en doute ici. Néanmoins à court terme des signes graphiques et techniques laissent augurer la mise en place d'un cadre d'oscillations beaucoup plus nerveuses. La bougie en pendu, au corps rouge tracée mercredi 07/07, a immédiatement été suivie d'une baisse des cours et d'un test, pour l'instant réussi, de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui garde une pente haussière encore ferme.

Seule une rupture, validée par les volumes et la volatilité, de la moyenne mobile à 20 jours, viendrait annoncer un test prochain de la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime