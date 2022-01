Nasdaq Composite : Un corbeau à trois ailes, une combinaison de bougies prédictives

(BFM Bourse) - Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée hier, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d’une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s’ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas. 2) Chaque ouverture doit être à l’intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiets sur la hausse des rendements de obligations d’État à long terme. Le FOMC de la semaine prochaine sera à ce titre particulièrement suivi, et ce même si formellement, la première hausse des taux fédéraux n'est pas attendue avant l'échéance du mois de mars.

"Certaines colombes de la Fed ont récemment déclaré avoir été surprises pas le « niveau élevé et la persistance de l’inflation », en lien notamment avec ces tensions logistiques mondiales. Ce qui finit par renforcer la conviction du marché que la Fed va devoir normaliser sa politique monétaire de façon dynamique", retient Alexandre Baradez (IG France).

"C’est donc une normalisation de la politique monétaire beaucoup plus rapide que la précédente qui va s’opérer dans les mois qui viennent. Et les marchés américains ont commencé à intégrer cette évolution depuis le début du mois avec un rebond des taux et un repli des valeurs de croissance et notamment les valeurs technologiques."

Les valeurs qui se "paient" le plus cher, à savoir principalement les solides dossiers de la tech américaine dont la progression des résultats est anticipée à longue échéance, sont en première ligne lorsqu'un reflux boursier se prépare. Ce qui ne signifie pas que la dynamique haussière de fond est en péril. Mais que les risques de correction sont réels, et que l'amplitude de cette correction doit s'apprécier à l'aune des avancées initiales...

Côté valeurs comme un symbole, conjointement, Peloton et Netflix cristallisent ces craintes. La première avec l'annonce de l'arrêt de production des vélos d'appartement (qui constituaient le produit de confinement par excellence) et la seconde avec la publication décevante de ses résultats annuels hier après-Bourse. Le géant de la vidéo à la demande sur abonnement a déçu le marché sur la croissance de ses nouveaux abonnés au dernier trimestre. C'est la première des FANGAM à ouvrir le bal des résultats.

Peloton s'est effondré de 23,93% à 24,22$ hier. L'action dépassait en séance le 14 janvier 2021, il y a un tout petit peu plus d'un an, les 171$.

Côté statistiques macroéconomiques ce vendredi, rien de consistant à se mettre sous la dent. Hier, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine ont manqué de peu les attentes, à 286 000 nouvelles unités, tandis que le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie) a s'est hissé à 23,2 points battant la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. C'est désormais un gap sérieux qui se prépare, venant confirmer une entrée dans une phase corrective. Sans réintégration rapide des 15 000 points, une glissade progressive vers les 14 180, puis les 13 330 points, serait la matrice de travail des prochaines semaines.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14880.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

