Nasdaq Composite : Traversée de l'oeil du cyclone

(BFM Bourse) - L’œil du cyclone est il en vue, à savoir une zone de calme entre deux traversées de turbulences intenses ? Les futures sur indice Nasdaq Composite laisse en tous cas entrevoir une ouverture dans le vert ce mercredi, sur fond de nervosité naturellement persistante, alors que les combats font rage en Ukraine. Le Nasdaq Composite a perdu 1,59% à 13 532 points mardi. Le reflux depuis le 1er janvier, qui s'est accentué avec l'invasion russe en Ukraine, se chiffre désormais à 13,50%.

La question du ralentissement potentiel de la croissance mondiale, dans un contexte inflationniste élevé, énergie en tête, rebat complètement les cartes pour les grands argentiers de la planète. "Dans ce contexte, les Banques Centrales devraient se montrer plus prudentes et plus accommodantes, en particulier en Europe, face aux risques pesant sur la croissance. Parallèlement, l’inflation apparaît donc moins sous contrôle sachant que celle-ci pourrait être accrue nettement e cas d’accélération des sanctions sur le front de l’énergie, entraînant à nouveau des risques de ralentissement de l’activité", expliquent Jean-Marie MERCADAL, Directeur des stratégies d'investissement et Eric BERTRAND, Directeur Général Délégué et Directeur des Gestions chez OFI AM.

Et ce alors même que l'horizon est particulièrement brumeux. "Un enlisement et une aggravation du conflit pourraient mener à une phase de ralentissement économique couplée à une inflation élevée laissant craindre une période de stagflation. Les Banques Centrales n’ont pas fini d’être au centre des marchés".

La Fed achèvera le 16 mars une nouvelle réunion de son Comité de politique monétaire (FOMC). Les probabilités d'un relèvement de 50 pdb ont vivement reflué. Le relèvement pourrait n'être que de 25 pdb.

Au chapitre statistique, une nouvelle fois relégué au second plan hier, l'indice manufacturier ISM est ressorti en hausse à 58.6, au-delà des attentes. Ce mercredi, les opérateurs viennent de prendre connaissance des résultats de l'enquête du cabinet privé ADP sur l'emploi américain au mois de février. Cet "avant-goût" avant les résultats du rapport Non Farm Payrolls de vendredi montre des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) de l'ordre de 475 000, très largement au-delà de la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi dernier: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapproché, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14150.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12640.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime