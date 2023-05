Nasdaq Composite : Test d'une résistance majeure

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

L'indice Nasdaq Composite, par nature même de sa composition riche en dossiers sensibles à la question monétaire, a particulièrement bien réagi aux derniers chiffres de l'inflation américaine, publiés hier. L'indice aura été aidé par ailleurs par des communications très appréciés d'Alphabet, dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Si les prix à la consommation, hors alimentation et énergie (données core) ont dépassé la cible en progressant de 0,4% en avril, la donnée rassurante vient des 4,9% d'inflation en rythme annualisée, contre 5,0%, dans l'assiette de produits la plus large. L'inflation ressort ainsi "au plus bas", avec les guillemets qui s'imposent, depuis mai 2021.

Dès lors, "la Fed va-t-elle marquer une pause dans ses hausses de taux ?", s'interrogent Ariel Bezalel et Harry Richards (Jupiter AM).

De manière générale, nous continuons de penser que les États-Unis se rapprochent d’un atterrissage brutal, à cause d’une transmission plus faible du crédit. En ce qui concerne l’inflation, nous voyons toujours des facteurs structurels qui indiquent une baisse de l’inflation à l’avenir, les prix des biens de consommation et des matières premières y contribuant de manière déterminante. Comme l’inflation dans le logement (qui en février représentait 70% de l’IPC core sur un mois) est par nature retardée, un certain temps pourrait encore être nécessaire pour qu’elle s’aligne sur la croissance faible ou nulle observée en temps réel sur les marchés de la location.

D'autres indicateurs d'inflation viennent tout juste d'être publiés. Il s'agit en particulier de l'indice des prix à la production, en hausse de 0,2% en avril, conforme à la cible. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, bien que dépassant de 20 000 nouvelles unités le consensus, trahit toujours des tensions récurrentes sur le front de l'emploi.

Côté valeurs, Alphabet (+4,10% à 111,75$) a enthousiasmé le marché après avoir présenté différents services tirant parti de l'IA, notamment un outil de génération d'emails...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La zone des 12 270 s'affirme progressivement comme une résistance majeure, sous laquelle le pouvoir d'attraction du gap du 29 mars s'intensifie. Sa borne basse vaut 11 753 points; c'est l'objectif de très court terme que nous identifions. Dans l'immédiat, un mouvement d'inflexion sous cette zone de résistance est anticipé. Sous le gap précité, ce seraient les 11 450 points qui serviraient alors de garde-fou technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12270.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime