Nasdaq Composite : Test d'une résistance majeure

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite est désormais propulsé contre la borne haute d"un large range, borne clairement identifiée à 11 450 points. Le test est d'importance, et peut déterminer l'allure des oscillations pour les prochaines semaines. Déjà bien aidé par Netflix (+8,46%) et Alphabet-ex Google (+5,34%), le Nasdaq Composite aura terminé vendredi sur les chapeaux de roue (+2,66%) une semaine "à sensation", où la volatilité aura dominé. Lundi, les gains se sont chiffrés à 2,01% à 11 364 points.

Le géant de la distribution et de la production de vidéos en streaming a agréablement surpris par la publication de son recrutement trimestriel d'abonnés, tandis que le second a cyniquement récolté les bénéfices en Bourse de son annonce de suppressions massives de postes (12 000), emboîtant le pas à d'autres mastodontes de la tech (Meta, Microsoft et Amazon). Microsoft qui précisons-le doit publier ce mardi, après-Bourse.

"Les marchés sont repartis à la hausse depuis le début de cette année, sous l'effet conjugué de la réouverture de l’économie chinoise, de la chute des prix de l'énergie et du ralentissement de l'inflation. Les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie s’en trouvent accrus, ainsi que ceux d’une baisse significative de l'inflation et des taux d'intérêt", pour les experts du BlackRock Investment Institute, qui tiennent à faire l'avertissement suivant, que l'investisseur de long terme saura ignorer: "Les marchés restent toutefois vulnérables aux mauvaises surprises et ne semblent pas totalement préparés à l’arrivée des récessions.".

A suivre à 15h45 les indicateurs d'activité PMI aux Etats-Unis (1ères estimations pour le mois de janvier) et à 16h00 l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous assistons désormais au test majeur de la borne haute d'un large range à 11 450 points. L'observation à ce stade des volumes, de l'allure combinée des bougies, de la volatilité, et de la fédération sectorielle sera essentielle pour caractériser le test.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11450.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime