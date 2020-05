Nasdaq Composite : Sur les niveaux d'avant crise boursière

(BFM Bourse) - L'ouverture à Wall Street se profile dans le rouge ce jeudi. Outre les fortes préoccupations économiques, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine tout comme le risque de déception sur le front d'un vaccin représentent un risque pour les marchés. Le président américain Donald Trump a encore haussé le ton mercredi sur la gestion du coronavirus par la Chine, affirmant qu'elle portait la responsabilité d'une "tuerie de masse mondiale".

L'indice Nasdaq Composite (+2,08% à 9 375 points mercredi), parvenait à grignoter en partie l'immense gap de rupture (breakaway gap) du 24 février, date à laquelle le marché a commencé sa dégringolade. Le "retracement" est donc quasi complet. Les opérateurs vont prendre connaissance d'une batterie d'indicateurs macroéconomiques cette après-midi (matin, heure de NY), avec déjà deux repères publiés, une heure avant l'ouverture des débats sur les actions:

1) Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, pour la semaine du 11 au 17 mai, sont ressorties à un niveau supérieur au consensus, à 2 438 000 nouvelles inscriptions.

2) Déception également significative pour le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie). Le baromètre s'est enfoncé à -43.1, contre une cible à -40.0 et un point bas le mois dernier à -56.6. La Réserve Fédérale de Philadelphie résume: "les réponses à l'enquête de mai sur les perspectives des entreprises manufacturières suggèrent un affaiblissement continu de l'activité ce mois-ci. Les indicateurs de l'activité en cours, des nouvelles commandes, des livraisons et de l'emploi ont toutefois augmenté par rapport aux indicateurs calamiteux d'avril, mais sont restés négatifs. Les indices de prévision de l’enquête sont toutefois restés élevés, ce qui suggère que les participants s’attendent à une reprise de la croissance de l’activité manufacturière sur un horizon de six mois."

A suivre côté macroéconomique pour le reste de la journée: les indicateurs baromètres d'activité PMI en premières estimation pour mai, à 15h45, les ventes de logements anciens à 16h00, l'indice des indicateurs avancés (CB) à 16h00, et le discours du Président de la Fed, J. Powell, à 20h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Comme nous le relevions en préambule, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, en grignotant la partie basse de l'ample gap de rupture du 24 février, est en phase finale de l'expression d'un "retracement" à 100% du violent reflux achevé en capitalisation le 16 mars. Nous nous orientons à court terme vers la formation d'un double sommet à haut risque.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 9838.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime