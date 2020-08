Nasdaq Composite : Soulagement sur le front de l'emploi

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, à très forte teneur en valeurs technologiques, continuait à se complaire insolemment dans cette ambiance de guerre commerciale et technologique sino-américaine. Une nouvelle étape a été franchie, avec le dossier We Chat, dans la lignée des emblématiques dossiers TikTok et Huawei. Donald Trump a signé un décret interdisant toute transaction avec sa maison-mère. Le locataire de la Maison Blanche accuse ouvertement le réseau social (plus d'un milliard d'utilisateurs actifs) d'espionnage de ses compatriotes utilisateurs de l'application. Si les technos américaines en profitent, l'ambiance générale de marché en pâtit, et l'appétit global pour le risque financier également.

L'indice Nasdaq Composite inscrivait même un nouveau "zénith" en données de clôture jeudi (11 108 points).

L'emploi américain, est un autre sujet de préoccupations majeur, les investisseurs voulant, à ce stade de la crise, jauger de sa capacité de résilience. Très attendu, le rapport fédéral NFP vient d'être publié ce vendredi (14h30) par le Département américain du Travail. Et son contenu provoque un certain soulagement, avec des cibles dépassées pour le taux de chômage (10.2%), le nombre de postes créées dans le privé (1 763 000, hors emplois agricoles), et la dynamique des salaires (+0.2% en rythme mensualisé).

Autre point d'attention des opérateurs, les espoirs d'avancées sur le plan de relance aux États-Unis concernant de nouvelles mesures d'aide aux collectivités, entreprises et ménages frappés de plein fouet par les conséquences de la pandémie, actuellement en discussions au Congrès entre Républicains et Démocrates. Des responsables des deux camps ont dit espérer qu'un compromis serait trouvé avant la fin de la semaine, mais les sujets de discorde restent nombreux, notamment sur la taille de l'enveloppe globale. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a défendu la proposition, dévoilée lundi et qui prévoit une nouvelle enveloppe de 1 000 milliards de dollars. Les Démocrates avaient proposé à la Chambre leur propre plan en mai, qui s'élève à 3 000 milliards de dollars.

Enfin, au chapitre sanitaire, après un léger mieux, les statistiques américaines constituent de nouveau une alerte, tant sur le plan des décès en 24H que de la dynamique du nombre de nouveaux cas détectés. Pour rappel, les Etats-Unis sont à ce jour, avec plus de 160 000 décès, le pays le plus endeuillé de la planète.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaines continue de construire son train d haussier au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), courbe de tendance de court terme qui constitue un repère dynamique intéressant contre lequel, à terme, l'indice vient réaliser régulièrement des rejets graphiques. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, dans un climat marqué par davantage de prudence.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime