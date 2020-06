Nasdaq Composite : Soulagement sur le commerce, prudence sur la pandémie

(BFM Bourse) - Les scores au-delà des attentes des indicateurs d'activité PMI publiés ce matin, et les garanties sur le commerce devraient soutenir Wall Street en clôture. L'inoxydable indice Nasdaq Composite a gagné hier 1,11% à 10 056 points, clôturant pour la seconde fois de son histoire au-dessus du seuil psychologique des 10 000 points. L'intervention sur Twitter de Donald Trump hier, sur l'accord commercial sino-américain, a aiguisé davantage l'appétit pour le risque.

"Le conseiller à la maison blanche Peter Navarro précisait hier lors d'une interview, que l'accord commercial était terminé, notamment du fait du comportement de la Chine face à l'épidémie de coronavirus. Donald Trump a, par la suite, tweeté que l'accord était toujours en place et qu'il espérait que la Chine honorerait ses engagements. Navarro est également revenu sur ses propos en précisant que cela avait été mal interprété. La réaction du marché a été immédiate et les indices sont partis en forte baisse, avant de reprendre le chemin de la hausse suite au démenti du président américain.", retraçait ce matin Vincent Boy, analyste de marché IG France.

A suivre ce mardi des indicateurs d'activité PMI équivalents aux Etats-Unis à 15h45. A suivre également les ventes de logements neufs aux Etats-Unis à 16h00 et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, à 16h00 également.

Les opérateurs resteront attentifs aux développement de la pandémie de Covid-19, après l'annonce par l'OMS d'une augmentation inédite du cas de contamination dimanche (183.020 nouveaux cas diagnostiqués dans le monde...).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nouvelle phase de marché pour l'indice Nasdaq Composite: après la purge, puis l'impressionnant rally de "retracement" intégral, voici une phase plus technique, hachée, faite d'alternance de courts moments d'euphorie et de résurgence de craintes. Il faut dire que les opérateurs, longtemps dopés par le soutien massif et sans faille de la Fed, encore réaffirmé en début de semaine, ne sont plus aveuglés, et donc moins inconditionnellement acheteurs.

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points, suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai. Les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des questions. L'alternance de séances d'euphorie et de résurgence de fortes craintes ne sont pas à exclure lors de cette nouvelle phase.

A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de jeudi 11, rouge, et celle de lundi 15, verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

