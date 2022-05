Nasdaq Composite : Soulagement relatif quant à la trajectoire de hausse des taux

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (+3,19% à 12 964 points mercredi), a profité du reflux des Treasuries 10 ans juste après le verdict de la Fed, qui achevait une réunion de son Comité de politique monétaire. Visiblement, J. Powell a su adopter le ton juste, pour se montrer ferme dans sa lutte contre l'inflation, sans affoler les marchés. En particulier, a tenu à préciser que des hausses d'ampleur supérieures (75 pdb) n'étaient pas "activement envisagées" par les membres du Board. Un ton moins agressif que ce que le marché craignait depuis le début de la semaine, et qui a permis un mouvement de détente sur les rendements des obligations d’État. Comme prévu, le FOMC s'est soldé par un relèvement de 50 points de base des Fed Funds et par l'annonce du début de la réduction progressive de son bilan.

Ronan Blanc, Gérant Analyste chez Financière Arbevel, note que la Reserve Fédérale "ne cède donc pas aux attentes toujours plus fortes des marchés tout en restant vigilante sur le front des prix (risque toujours élevé post invasion de l'Ukraine sans compter les confinements en Chine). Elle considère aussi (à juste titre) que le quantitative tightening est un mécanisme qui va aussi contribuer aux resserrements des conditions de crédit." La Fed devra pour les mois à venir prendre en compte les tensions chroniques sur le marché de l'emploi, tensions elle-même génératrice d'inflation. Avant la publication ce vendredi du rapport fédéral NFP (Non Farm Payrolls), les investisseurs ont eu hier un "avant-goût" avec la publication il y a quelques minutes de l'enquête d'ADP. Le cabinet privé en ressources humaines a mis en évidence 247 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture), le mois dernier, nettement sous les attentes (plus de 380 000). Nouvel indice ce jeudi, avec les nouvelles inscriptions aux allocations chômage, de l'ordre de 200 000 nouvelles unités sur la semaine passée.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine passée. Nous précisions vendredi que "l'allure de la bougie hebdomadaire aura son importance." Elle est en effet bien peu avenante, et c'est d'ailleurs la quatrième fois en quatre semaine que l'indice clôture sur ses points bas hebdomadaires. Un pullback plus tard, les warnings s'allument. Le rebond de contestation amorcé hier ne sera vraisemblablement pas suivi d'une extension sur gap haussier: une structure en harami est envisagé ce jeudi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime