Nasdaq Composite : Solide mais sans conviction

(BFM Bourse) - Wall Street s’attaque à nouveau à ses records historiques dans une ambiance apaisée que ce soit sur le plan politique mais également des avancées de recherches de vaccin contre le COVID.

Donald Trump a commencé à engager le nécessaire pour céder sa place à Joe Biden, même s’il contexte encore et contestera encore probablement les votes. Janet Yellen devrait être secrétaire au trésor après avoir dirigé quelques années la FED. Là aussi une bonne nouvelle pour cette blanche colombe favorable aux injections et autres plans de relance budgétaire. De quoi rassurer les marchés et les mettre un peu plus en confiance.

Les vaccins sont attendus avec impatience alors que beaucoup de pays sont encore confinés au moins partiellement, et que les cas explosent aux États-Unis. Et alors que l’arrivée des vaccins n’est pas pour demain, les marchés anticipent déjà à plusieurs mois un retour à la normale … ou au moins un retour à une activité un peu plus active.

Les chiffres macroéconomiques quant à eux ne donnent que des résultats sur le passé mais même le PMI manufacturier hier meilleur que prévu, montre peut être même que la seconde vague a été moins violente que prévu. Une bonne nouvelle avant les chiffres des entreprises pour le 4ème trimestre, qui ne seront pas pour tout de suite, mais qui devront témoigner du bilan de la seconde vague.

Les valeurs technologiques sont dans ce contexte de reprise forte sur beaucoup de cycliques, délaissées. Elles ne sont pas vendues massivement, mais ne montent plus. une rotation sectorielle légitime avec d’un côté les investisseurs qui privilégient les actifs les plus massacrés ces derniers mois, au détriment de ceux qui sont déjà bien valorisés.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Ce n'est pas pour autant que le Nasdaq se retourne à la baisse, il reste toujours dans un petit range depuis des jours autour des 11600 $. tant que la MM20 Daily, en bleu, tient le choc, la tendance restera haussière. A sa rupture, la tendance passerait neutre. Enfin, c'est seulement sous 10500 pts, que la tendance neutre à moyen terme, passerait bassière. Il y a donc du temps et de la place pour le moment. En l'état, privilégier la hausse serait l'option prioritaire, sauf que l'absence de flux pour le moment empêche d'avoir un objectif supérieur aux records historiques. On surveillera donc les 11955 pts à très court terme puis les 12075 pts, avec toujours le même biais : neutre/haussier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 12075.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 11394.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime