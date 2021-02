Nasdaq Composite : Sensibilité intense à la question des taux longs

(BFM Bourse) - Les valeurs technologiques, particulièrement sensibles au retour de la thématique de l'inflation, ont subi de plein fouet depuis la fin de la semaine passée la rotation sectorielle en leur défaveur, et en faveur des valeurs industrielles et plus généralement cycliques. Cette thématique du retour de l'inflation, ou du moins d'un sentiment inflationniste, a pris corps en particulier au cœur de la semaine passée avec un bon surprise des ventes au détail outre Atlantique, gonflées par les chèques distribués aux ménages les plus affectés économiquement par la crise du Covid. L'indice Nasdaq Composite, à l'issue d'une séance particulièrement volatile et nerveuse mardi, a accusé une perte en clôture de 0,50% à 13 465, avec une visite en séance des 13 000 points.

Pour Exane Solutions, "la hausse des taux constitue un des principaux risques pour le scénario macro-financier de 2021 car cela peut raviver les inquiétudes quant à la valorisation de certains segments de marché (en particulier les actions technologiques américaines). Il faudra donc que la Fed pilote la courbe des taux, en amenant le marché obligataire à marquer des paliers de décompression et en prévenant un durcissement des taux réels."

Hier, particulièrement attendu au tournant, J. Powell a débuté la série d'audition semestrielle devant le Sénat. Le Président de la Fed a apporté un peu d'apaisement, de soulagement, en écartant le scénario d'un durcissement plus rapide que prévu des conditions de crédit. Le pilotage de la courbe des taux par les outils monétaires devra être fin. "Une chose est sûre", selon la recherche de la BRED, "le Président de la FED ne veut pas incarner celui qui freinera la reprise américaine en parlant de hausse de taux, même si certains pensent que l'on entre dans une « petite » période de surchauffe."

Au chapitre statistique hier l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) est ressorti en hausse à 91.3, au-delà des attentes (90.2). A suivre en priorité ce mercredi, les ventes de logements neufs à 16h00 et les stocks de brut à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La question est désormais de savoir si l'indice Nasdaq Composite a terminé de dessiner l'amplitude d'une vaste consolidation à venir, entre 13 000 et 14 000 points. La structure de la bougie du jour sera à ce titre riche d'enseignement, alors même que l'objectif de court terme identifié hier à 13 000 points a été atteint subrepticement en séance. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13730.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime