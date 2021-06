Nasdaq Composite : Scénario idéal pour la publication du rapport fédéral sur l'emploi

(BFM Bourse) - Scénario idéal pour l'indice Nasdaq Composite ce vendredi avec la publication d'un rapport fédéral mensuel sur l'emploi suffisamment solide pour confirmer l'idée d'une reprise économique post Covid, mais sans dépassement du consensus, ce qui aurait pu avoir pour effet de précipiter les anticipations d'une normalisation rapide de la politique monétaire de la Fed...

Décortiquons dans un premier temps le rapport NFP proprement dit. Le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors activité agricole) bondit à 559 000 (contre 266 000 le mois précédent), tout en ressortant sous le consensus. Le taux de chômage poursuit son reflux, à 5.8% de la population active, et la hausse des salaires pointe à +0,5%, significativement plus qu'anticipé (+0,2%). Un rapport satisfaisant au sens des gérants "Growth", qui privilégient les valeurs de croissance, les plus sensibles au retour de la thématiques de l'inflation. L'indice qui nous intéresse ici en regorge justement...

Le contenu de ce rapport sera décisif pour la Fed, dans sa réflexion d'ici à la prochain réunion de son Comité de politique monétaire. L'idée, pour l'instant, d'un ralentissement marqué du rythme des rachats d'actifs (tapering) s'éloigne quelque peu.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le support identifié à 13 000 points a effectivement joué pleinement son rôle de garde-fou. Il faudra une fragilisation bien plus importante pour l'enfoncer. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, un potentiel haussier de court terme existe, en direction du gap baissier du 04 mai, gap dont la borne haute vaut 13 881 points. Ce gap n'a pas encore été comblé malgré deux tentatives récentes. Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13330.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

