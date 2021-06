Nasdaq Composite : Sans casser l'ambiance, J. Powell prépare le terrain

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a vivement reflué en cours de séance mercredi après les "annonces" de la Fed, ou du moins des précisions glissées entre les lignes sur une possible normalisation de la politique monétaire à venir. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a toutefois réagi en cours de séance pour venir limiter ses pertes en clôture à -0,24%, à 14 039 points.

Sans serrer la vis outre mesure, le Président de la Fed a dévoilé une partie de ses intentions, sans affoler les marchés obligataires. Les rendements des bons du Trésors américains à 10 ans n'ont pas explosé après la conférence de presse, mais ont rejoint, avant de se stabiliser rapidement, une zone proche des 1.56 (Treasuries à 10 ans).

"Selon les nouveaux Dot plots (nuage de points des membres de la Fed), la Fed table désormais sur une première hausse des taux d'intérêt en 2023, plus tôt qu'anticipé auparavant", éclaire John Plassard, Mirabaud Securities. "Ses nouvelles projections montrent qu'une majorité de ses 11 principaux responsables prévoient désormais au moins deux hausses de taux d'un quart de point de pourcentage en 2023. 7 membres cependant voient une première hausse en 2022. Ceci est donc plus hawkish que prévu par les investisseurs".

La Fed continue d’estimer que la hausse des prix est transitoire (liée à l'effet réouverture de l’économie) les prévisions pour 2022 et 2023 n’ont donc été que modestement revues. "Pour autant on sent un Jerome Powell moins catégorique", souligne Ronan Blanc. "Si le scénario central reste celui d’une hausse transitoire des prix, il reconnait la difficulté qu’à l’institution à bien appréhender le contexte de reprise. Il se dit satisfait du niveau atteint par les anticipations d’inflation, mais s’attend à une dynamique forte de l’emploi cet été. Une telle perspective ouvrirait la voie à des annonces sur un calendrier précis de ralentissement des achats d’actifs dès la rentrée de septembre".

Au rayon statistique, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (indice Philly Fed) vient de ressortir ce mois-ci à 30.7, quasi parfaitement dans la cible. En revanche, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée, à 412 000, ont légèrement déçu.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, les oscillations s'organisent entre le gap du 04 mai, comblé, dont la borne haute vaut 13 828 points d'une part, et les zéniths d'autre part, à 14 190 points. Avis neutre entre ces deux bandes, dont une sortie, par le bas comme par le haut, sera mise sous surveillance. Le trend de fond, haussier, reste inchangé. Dans l'immédiat, le sommets absolus constituent un niveau intermédiaire de résistance sous lequel un reflux s'organise. Avis négatif à l'échelle de la séance de ce jeudi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

