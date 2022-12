Nasdaq Composite : Risque d'isolement de 25 séances par un gap traversant

(BFM Bourse) - Alors que les rendements des Treasuries 10 ans se réchauffent à nouveau, en réaction au ton ferme des principales banques centrales de la planète cette semaine, les dossiers de croissance sont particulièrement pénalisés, lestant mécaniquement le Nasdaq Composite. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a perdu hier 3,23% à 10 810 points, sur ses points bas mensuels.

Pour rappel mercredi, la fermeté du ton employé par la Fed, en clôture du dernier FOMC de l'année, aura surpris une grande frange d'investisseurs qui s'attendaient à davantage de souplesse, notamment en réaction à la récente publication d'un ralentissement marqué de l'inflation, au sens des CPI de novembre.

J. Powell, qui intervenait en conférence de presse à l'issue du FOMC, a balayé l'espoir d'une pause dans le processus de hausse des taux début 2023, option qualifiée de "prématurée". Pas de surprise en revanche au niveau de l'ampleur de la hausse des Fed Funds, gonflés de 50 pdb pour atteindre 4,50%.

Les membres de la Fed ont relevé leurs projections de taux, tablant sur 5,1% pour 2023 et 4,1% pour 2024, contre respectivement 4,6% et 3,9% lors de leur réunion de septembre. Ils anticipent par ailleurs une inflation plus élevée, à 3,1% pour 2023, contre 2,8% précédemment, et à 3,5% pour l’inflation "core", c’est-à-dire hors prix de l’énergie et alimentaires, contre 3,1% en septembre.

"La Fed ne sera pas rassurée sur l’inflation tant que les salaires progresseront à un rythme soutenu", analyse Julien-Pierre Nouen (Lazard Frères Gestion). "Les derniers chiffres ne montrent pour l’instant aucune tendance au ralentissement. Le recul de l’inflation risque donc d’être insuffisant pour la Fed, qui souhaite s’assurer d’un retour à la cible de 2,0%."

A suivre à 15h45, les PMI services et manufacturiers en 1ères estimations pour le mois en cours. Hier les opérateurs ont dû composer avec des indicateurs macroéconomiques américains majeurs montrant, dans l'ensemble, des signaux négatifs (ventes au détail, Philly Fed, Empire State Index), dans un marché de l'emploi dont les signes de tensions persistent (inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En trois séances seulement cette semaine, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a non seulement retracé l'intégralité de l'amplitude d'un drapeau de consolidation, mais en a rompu la base, dans des conditions de volumes significatives. A ce stade, nous avons le risque, pas encore écarté, de la formation d'un gap d'isolement (traversant), dont une partie serait commune avec le gap haussier du 10 novembre. Le cas échéant, cette mise à l'écart des séances du 10 novembre au 15 décembre enverrait un signal technique négatif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10960.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime