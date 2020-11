Nasdaq Composite : Retour des repères macroéconomiques

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, pénalisé en tout début de semaine au jeu de la violente rotation sectorielle imposée par l'actualité vaccinale, a repris de l'allant mercredi, en progressant de 2.01% à 11 786 points, grâce à la bonne réaction des GAFA, dont l'aiguille de boussole haussière a été secouée brièvement lundi, avant de retrouver facilement son nord... La digestion de nouvelles enthousiasmantes sur des avancées dans la recherche d'un vaccin anti-Covid ne doit pas faire oublier que les Etats-Unis restent à ce jour le pays le plus endeuillé de la planète, et que les nouvelles contaminations continuent d'y flamber.

Dans l'immédiat, c'est le retour des repères macroéconomiques tranchants, après un quasi désert sur les trois premières séances de la semaine. Commençons avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 02 au 08 novembre, qui à 709 000 ont légèrement battu les attentes médianes des analystes et économistes interrogés. Par ailleurs, les chiffres de l'inflation au sens des différents indices des prix à la consommation, sont ressortis sous les attentes pour le mois d'octobre, parfaitement nuls et ce quel que soit le panier de produits retenu. A suivre les stocks de brut à 17h00.

Côté valeurs, on suivra naturellement les labos cotés au Nasdaq et qui participent le plus directement à la recherche d'un vaccin contre le Covid, à savoir Moderna (+8,40% hier), Curevac ou bien entendu Biontech, le partenaire de Pfizer dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. A suivre également Alphabet (ex Google) après la lettre de 165 entreprises à l'Autorité européenne de la Concurrence, réclamant une attitude moins laxiste avec le moteur de recherche, qui y est accusé de favoriser le cas échéant, les services "maison", lors de requêtes Internet.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre général de la configuration: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

A court terme: l'isolation par un jeu de gaps de 5 séances du 28 novembre au 03 novembre, suivie d'un extension et d'un gap commun non recouvert a ramené l'indice dans de bonnes dispositions à proximité des zéniths, qui ont d'ailleurs été touchés.

A très court terme: la structure en engobante baissière tracée mardi invite à anticiper un reflux des cours jusqu'au coeur de la semaine. A l'échelle de la seule séance à venir, une pause est envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12074.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10911.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime