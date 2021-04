Nasdaq Composite : Respiration à proximité des zéniths

(BFM Bourse) - L'absence de réaction à la hausse des rendements des obligations d’État LT suite à la publication des derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis aura permis aux marchés d'actions sur les valeurs technologiques de prendre de la hauteur. L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a gagné 1% à 13 996 points, à une poignée de points de ses sommets absolus (14 175 points en touchés en début de séance le 16/02).

Principal rendez-vous statistique hier, les prix à la consommation, mesure phare de l'inflation, ont été publiés par le Bureau of Labor, et ont dépassé les attentes, quel que soit le panier de produits retenus. En particulier, hors alimentation et énergie (éléments jugés volatils), ces prix ont progressé en mars de 0.3% (contre une cible à 0.2%). Publiés il y a quelques minutes, les prix à l'import en mars ont progressé de 1.2%, dépassant une cible à 1.0%, en rythme mensuel.

Wall Street sera animé ce mercredi par le début du bal des trimestriels des grands groupes, bancaires en tête de file, avec un tir groupé de JP Morgan, Wells Fargo et Goldman Sachs qui ont rendu des trimestriels supérieurs aux attentes. De quoi donner le ton, sans donner toutefois d'indice directionnel marqué sur le Nasdaq Composite, à très forte coloration technologique. Le principal driver restera la capacité des Treasuries à 10 ans à ne pas monter davantage en température.

A suivre les stocks de pétrole à 16h30, ainsi que le Livre Beige de la Fed à 20h00, avant un rendez-vous très important demain: les ventes au détail aux États-Unis. A noter l'introduction de Coinbase (plate-forme d'échange de cryptomonnaies) à un cours de référence de 250$ pièce.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février, avant de tracer un harami lundi. Tant que la structure n'est pas confirmée, une dérive entre 13 730 points et 14 000 points est l'option graphique privilégiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime