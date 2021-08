Nasdaq Composite : Reprise de souffle

(BFM Bourse) - L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a légèrement reflué hier (-0,20% à 14 793 points), parvenant tout de même à clôturer à bonne distance de ses points bas de séance, inscrits en réaction à une batterie de statistiques macroéconomiques chinoises décevantes. Du côté des chiffres chinois évoqués, focus sur deux d'entre eux: la production industrielle, dont le rythme de hausse en rythme annuel ralentit à +6.4% (contre +7,9% attendu) et les ventes au détail (+8.5% en rythme annuel contre +10.9% attendu).

L'ambiance devrait se rafraichir dès ce mardi, avec une chute surprise de la dynamique de la consommation intérieure aux États-Unis. Selon les toutes dernières données fédérales, ces ventes, dans leur assiette la plus large, ont fondu en rythme mensuel d'1.1%, manquant complètement les attentes. Le consensus était à -0.2% et le mois précédent (juin) marquait une hausse mensuelle de 0.7%.

A suivre au chapitre monétaire, l'intervention en ligne de J. Powell (19h30, Heure Française) ce jour, avant la publications des Minutes de la Fed, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de l'Institution. J.Powell aura l'occasion de réagir aux informations du Wall Street Journal, signalant que les responsables de la Fed seraient sur le point de se mettre d'accord pour commencer à réduire leur soutien monétaire.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond reste naturellement haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Cependant, à très court terme, des signaux de divergence entre cours et volumes d'une part, et cours et indice de force relative d'autre part, laissent augurer l'entrée dans une phase de respiration, pouvant prendre la forme d'une courte correction en direction d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) toujours aussi bien orientée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

