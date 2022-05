Nasdaq Composite : Rendez-vous statistique à cocher en rouge sur l'agenda

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite aura plongé de plus de 4% (-4,29% à 11 623 points). C'est son 4ème plongeon autour des 4% en 10 séances, actant désormais définitivement la contrariété d'un marché devant composer avec une hausse chronique des rendements obligataires d’État, les Treasuries 10 ans campant au-dessus du seuil symbolique des 3%.

"Ce passage d’un territoire très négatif à positif en l’espace de 2 trimestres seulement a eu pour conséquence une forte érosion de l’effet TINA (« There Is No Alternative ») qui a été très visible sur les indices boursiers et notamment les indices fortement pondérés en valeurs de croissance (techs) comme le Nasdaq100 par exemple," synthétise Alexandre Baradez (IG France).

C'est dans ce contexte pour le moins tendu que les opérateurs vont prendre connaissance des chiffres mensuels de l'inflation américaine, demain à 14h30 (Heure de Paris). Un rendez-vous d'autant plus important que pour une fois, le consensus va dans le sens d'un ralentissement marqué de la hausse des prix... C'est cet écart, le cas échéant, face au consensus, qu'il faudra analyser. Pour rappel, sur le panier de produits le plus large, alimentation et énergie comprises, le mois dernier, l'US Bureau of Labor Statistics publiait une hausse des prix annualisée à +8,5%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se alors sont allumés

L'indice a rompu brutalement jeudi les points bas du 4 mai et donc le seuil des 12 640 points. Il a clôturé une nouvelle fois (5ème fois !) sur ses points bas hebdomadaires.

Une accalmie relative est toutefois anticipée à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10860.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime