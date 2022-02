Nasdaq Composite : Regain précoce d'intérêt des acheteurs, Alphabet impressionne

(BFM Bourse) - L'éloignement d'un scénario d'un relèvement brutal de 50 points de base des taux fédéraux dès l'échéance de mars, conjugué à l'apothéose que constituent des trimestriels d'Alphabet, redonne beaucoup d'air su Nasdaq Composite, attendu en nette hausse à l'ouverture ce mardi. D'autant que - bad news is good news -, les résultats de l'enquête ADP montre une "destruction" de postes dans le secteur privé non agricole. Verdict définitif vendredi avec les données fédérales NFP (pour Non Farm Payrolls).

Ce qui a apporté un peu de soulagement, ce sont des propos jugés plutôt rassurants de la part, en particulier, de la patronne de l'antenne de San Francisco de la Reserve Fédérale. Ce que les investisseurs ont lu en creux, c'est que le "risque" d''un relèvement de 50 points de base s'éloigne, et que la probabilité d'un relèvement de 25 points de base de consolide. Pas de quoi changer la toile de fond, la matrice de travail privilégiée, qui reste un scénario de virage monétaire assez serré sur l'année 2022.

Alors que le bal des trimestriels des FANGAM avait bigrement mal débuté avec Netflix, il a progressivement pris une tournure bien plus positive la semaine passée, et il atteint un point d'orgue avec un quasi doublement des profits annuels de l'ex-Google... Copie très satisfaisante également pour AMD, qui devrait aspirer à la hausse l'ensemble du secteur hautement stratégique des semi-conducteurs.

Côté statistiques, l'enquête ADP (Automatic Data Processing) fait ressortir une "destruction" de plus de 300 000 postes, là où la communauté financière s'attendait plutôt à un atterrissage en douceur, après presque 800 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) en décembre. Par ailleurs, signaux très satisfaisants à signaler hier du côté des publications de l'ISM manufacturier et des nouvelles offres d'emploi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas. 2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiets sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine 03, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires.

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. Depuis l'indice est quasiment de retour sur des niveaux où il avait tracé un W sur l'oblique en mai dernier. La rupture de ces niveaux serait problématique.

Dans l'immédiat, c'est la poursuite du rebond de contestation qui est au programme, avec surveillance des volumes, qui ont tendance à fléchir. La mise en évidence d'une telle divergence entre cours et volumes pose naturellement question.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13330.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

