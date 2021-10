Nasdaq Composite : Reflux des taux longs, soulagement sur les dossiers Growth

(BFM Bourse) - Le vif reflux des rendements des obligations d’État à 10 ans, au lendemain, pourtant de chiffres d'inflation dépassant le consensus, permet aux valeurs de croissance de souffler un peu. Le Nasdaq Composite, qui a gagné hier 0,73% à 14 571 points, est attendu en hausse prononcée ce jeudi, au sens de la dynamique des futures.

Selon les derniers chiffres publiés par le Département du Travail, en données corrigées des variations de l'alimentation et de l'énergie, les prix sont ressortis en hausse de 0,2%, conformes aux attentes. En revanche, dans leur assiette la plus large, ils ont progressé de 0,4% en rythme mensuel, dépassant la cible.

"L'évolution de l'inflation préoccupe de plus en plus les investisseurs qui ne voient pas son reflux se mettre en place aussi rapidement que prévu", pour Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont. "Effectivement, les conditions actuelles militent pour que l'inflation ne recule sensiblement qu'au premier semestre 2022. Cette hausse temporaire ne devrait pas alimenter une spirale inflationniste prix-salaire ni provoquer de réaction épidermique des Banques Centrales américaine ou européenne mais l'incertitude à ce sujet pourrait se prolonger quelque temps."

Vincent Manuel, Directeur des Investissements chez Indosuez Wealth Management, abonde: "cette donnée d’inflation pour septembre ressort relativement proche du consensus et valide la thèse que nous défendons depuis plusieurs mois d’un plateau d’inflation élevée au second semestre et au moins jusqu’à début 2022. Elle ne change fondamentalement pas la perspective sur le calendrier du « tapering » de la Fed attendu d’ici la fin d’année."

Hier, le compte-rendu de la dernière réunion du comité monétaire de la Fed mercredi soir a montré que l'institution s'inquiète de l'impact plus important qu'anticipé des difficultés de recrutement et des perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement sur le rythme de l'inflation. Ces "minutes" ont ainsi confirmé la volonté des responsables de la Fed de commencer plus tôt que prévu la réduction du soutien à l'économie (et aux marchés), soit entre mi-novembre et mi-décembre.

Dans l'immédiat, les marchés viennent de prendre connaissance de l'indice des prix à la production, largement sous les attentes, en données corrigées de l'alimentation et de l'énergie (+0,2% sur septembre en rythme mensuel). Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont repassées sous la barre des 300 000, alors que le consensus laissait augurer des chiffres moins encourageants.

A suivre les stocks de brut à 17h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau. Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi 1er octobre la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme.

Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 14445.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime