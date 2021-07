Nasdaq Composite : Rebond, le support court terme a tenu

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite a chuté hier comme l'ensemble des indices mondiaux, sur fond d'inquiétude sur le variant delta et sur l'inflation. Joe Biden, après Jerome Powell la semaine dernière a toutefois tenu à rassurer, sur l'inflation comme sur la croissance.

Au final, le Nasdaq a perdu un peu plus de 1% à 14274 points, mais un rebond est attendu dès l'ouverture aujourd'hui.

On notera la robustesse de l'indice technologique, qui a perdu 2 fois moins que le Dow Jones aux Etats Unis, ou que les indices européens. Techniquement surtout, la zone de support des 14180/14190 évoquée hier a tenu, et nous repassons donc positifs sur les indices américains sur le très court terme, pour viser un rebond vers la zone des 14450 points, pour combler le gap baissier d'hier et revenir proche des plus bas de jeudi et vendredi dernier, d'ici la fin de séance ou dans les prochains jours.

Nous n'aurons pas de chiffre économique important aujourd'hui, et la séance sera avant tout technique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'indice Nasdaq Composite permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

Le support à 14180.00 points correspond à un seuil graphique majeur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 14180.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime