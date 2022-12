Nasdaq Composite : Rallye de Noël compromis

(BFM Bourse) - Les déboires de Tesla pèsent sur les indices américains. De plus, les investisseurs craignent désormais la réouverture de l'économie chinoise qui pourrait raviver les tensions inflationnistes, impliquant une politique monétaire toujours restrictive, ce qui pèserait plus fortement encore sur les valeurs technologiques. Malgré une saisonnalité favorable, en effet nous sommes au cœur du "Santa rally" qui regroupe les cinq dernières séances de l’année et les deux premières de l'année suivante, les indices américains sont pénalisés par le retour en force du taux à 10 ans américain qui s'apprécie.

Techniquement baissier, l'indice arrive sur ses récents plus bas. On fera donc attention aux spéculations baissières si proche d'importants niveaux.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10260.00 points.

