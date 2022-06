Nasdaq Composite : Quelques rachats ponctuels à bon compte

(BFM Bourse) - Sur des achats à bon compte, l'indice Nasdaq Composite achève positivement une semaine compliquée, sans que la matrice de fond ne change, à savoir la peur d'une entrée de l'économie américaine en récession dans le courant de l'année 2023. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a gagné jeudi 1,62% à 11 232 points. Il convient de prendre du recul en rappelant que depuis le début de l'année, le reflux se chiffre à plus de 28%...

L'indice, à fort Bêta, est particulièrement sensible aux tours de vis répétés dans grandes banques centrales. Ces dernières "ne peuvent plus, comme avant, venir à la rescousse et relancer la machine en cas de crise compte tenu des forces inflationnistes à l’œuvre (rapatriement des chaînes de production, transition énergétique, évolution de la structure de l’épargne)", comme nous le rappellent les stratégistes de CARMIGNAC. "C’est une vraie source de préoccupation car de nombreuses bulles se sont constituées dans le sillage des mesures de soutien prises depuis plusieurs années dans le monde entier. Or, historiquement, les hausses de taux ont quasiment systématiquement conduit à l’éclatement de bulles spéculatives et/ou des crises sur les marchés."

Timidement, les rendements des obligations du Trésor américain semblent se détendre depuis peu, suggérant que la Fed a regagné en crédibilité - il aura tout de même fallu pour cela que Jerome Powell affirme sa détermination "inconditionnelle" à lutter contre l'inflation, en mentionnant que si ce n'était pas l'objectif visé il était possible que la hausse des taux entraîne ou précipite une récession...

Les Treasuries 10 ans se stabilisaient momentanément vers les 3,10%.

Au chapitre statistique, les investisseurs suivront avec attention à 16h00 l'indice de confiance du consommateur américain (indice U-Mich pour University of Michigan), en données révisées. Ils ont pris connaissance hier d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage parfaitement en ligne avec les attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La matrice de travail reste inchangée, baissière malgré la réaction au demeurant timide hier au regard du reflux initial.

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17.

Le niveau de clôture de vendredi par rapport aux points bas hebdomadaires, que nous mettions sous surveillance, apporte une lecture baissière supplémentaire. La très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai, a été suivie par une libération d'énergie vendeuse en sortie par le bas d'un micro-diamant, suivi de la formation de deux gaps baissiers amples, dont le dernier n'a été regagné qu'en partie mercredi 15.

Un fragile garde-fou oblique est mis sous surveillance très rapprochée. Nous l'avons représenté en noir et en pointillés sur le graphique ci-dessous. Il supporte fragilement un pattern chartiste, et en constitue sa ligne de cou oblique.

Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11569.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10200.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime