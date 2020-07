Nasdaq Composite : Quelle marge de manoeuvre pour la Fed ?

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-1,27% à 10 402 points) refluait mardi, dans l'attente nerveuse de l'issue du FOMC, dans un contexte sanitaire encore difficilement maîtrisable, et de tensions persistantes sur le front diplomatique et commercial sino-américain.

La prudence devrait être la norme tout particulièrement au coeur de la semaine en raison de l'actualité monétaire. La Fed achève ce mercredi une nouvelle réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC). Si un statu quo sur les taux proprement dits est quasiment acté, les opérateurs vont prendre la température sur les dispositions et la capacité de la Reserve Fédérale à soutenir davantage l'économie en plein rebond épidémique, et alors qu'un nouveau plan d'aide à l'économie, d'environ 1 000 milliards de dollars est en discussion au Congrès.

"Nous nous attendons à une communication plus ‘dovish' (c'est-à-dire un biais accommodant)", anticipe Thomas Coster, économiste à Pictet Health Management. "La Fed est dans une attitude attentiste, mais se montrera certainement prêtre à ajouter des liquidités et/ou à signaler des taux pas pour encore plus longtemps. Cela est dû au ralentissement de l'économie américaine au mois de juillet (qui peut être vu dans les indicateurs haute fréquence tels que ventes hebdomadaires d'essence ou inscriptions hebdomadaires au chômage) en partie à cause du regain de l'épidémie notamment dans les Etats du Sud", poursuit l'économiste senior.

"Le comité fédéral (FOMC) ne devrait pas non plus passer les taux en territoire négatif, auxquels il a souvent exprimé son opposition, alors même que le dollar (dont la réaction est à surveiller) est revenu à un plus bas de deux ans face à l'euro et semble avoir perdu son statut de valeur « refuge » au profit de l'or", s'avance Alexandre Neuvy, Responsable de la Gestion Privée d'Amplegest.

Côté valeurs, actualité très dense sur les poids lourds du numériques, les GAFA, avec pas moins de 4 copies semestrielles jeudi. Facebook ayant décalé d'une journée la publication de ses comptes trimestriels, le quatuor des GAFA (Google via Alphabet, Apple, Facebook, Amazon) se reformera demain après la clôture US. Pesant 4.800 milliards de dollars, ces quatre-là qui représentent 39% de la capitalisation du Nasdaq 100 publieront donc simultanément.

A suivre ce mercredi AMGEN qui a rendu hier après la clôture une copie semestrielle solide, et Gilead Sciences, alors que la Commission européenne vient de signer avec le laboratoire pharmaceutique un contrat d'approvisionnement en Remdesivir, dans le but d'une redistribution aux Etats membres de l'Union Européenne, pour le traitement des cas les plus sévères de Covid-19, notamment ceux qui nécessitent une prise en charge par assistance respiratoire.

Au chapitre statistique, l'agenda se densifiait mardi côté américain, avec des signaux pour le moins contrastés. Sur l'immobilier tout d'abord, l'indice S&P CS des prix (20 agglomérations représentatives), est ressorti en hausse 3.7% en rythme annualisé, manquant les attentes (+4.1%). Sur la consommation ensuite, avec un très suivi indice de confiance des consommateurs (Conference Board) en très net repli à 92.6, manquant les attentes. Et sur l'industrie enfin, avec l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (10) qui lui est ressorti au-delà de la cible (5) ce mois-ci.

A suivre les ventes de logements en cours à 16h00, les stocks de pétrole à 16h30, la décision de politique monétaire de la Fed à 20h00, et surtout, en point d'orgue, la conférence de presse de la Fed à 20h30.

Dans l'immédiat, les opérateurs ont pris connaissance de deux indicateurs ressortis au-delà des attentes: la balance commerciale des biens pour juin, dont le déficit n'est "que" de 70.6 Milliards de Dollars, et les stocks des grossistes, indicateurs avancés dont la forte contraction surprise constitue un élément encourageant.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En trois séances la semaine dernière, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a parcouru à la baisse l'ampleur initiale du cadre de consolidation définie par la bougie du 13 juillet. Au point de venir tester sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), courbe de tendance de court terme qui fait office de support depuis le gap haussier ample du 06 avril. Une clôture en deçà ne viendrait pas remettre en question d'un seul coup la résilience dont a fait preuve l'indice depuis, mais constituerait un premier signal militant vers davantage de prudence. La vague d'achat deviendrait alors moins inconditionnelle. C'est ce qui s'est passé hier. Vendredi déjà, l'indice clôturait juste sur cette moyenne mobile à 20 jours après avoir passé une bonne partie de la séance en deçà. Et lundi, le mouvement acheteur a été peu convaincant (voir plus haut). Avis de prudence, dans ce qui pourrait devenir l'amorce d'une phase de consolidation élargie.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime