Nasdaq Composite : Quand le consommateur éternue, Wall Street s'enrhume

(BFM Bourse) - Décidément les rebonds de contestation ne sont pas durables sur l'indice Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, qui a perdu hier pas loin de 3% à 11 181 points, dans des volumes d'échanges en hausse, terminant exactement sur les points bas de séance. Le peu d'appétit pour le risque s'est soudainement asséché après la publication du sacrosaint indice de confiance des consommateurs (Conference Board).

Le baromètre particulièrement surveillé dans les salles des marchés a davantage reculé que ne le laissait augurer le consensus. Il pointe désormais à 98,7, sous la barre symbolique des 100 points. Barre qui au demeurant constituait la mesure de départ à la création de l'indice en 1985.

"La confiance des consommateurs a chuté pour un deuxième mois consécutif en juin", a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board. "Alors que l'indice de la situation actuelle est resté relativement inchangé, l'indice des attentes a poursuivi sa récente trajectoire descendante, tombant à son point le plus bas en près d'une décennie. Les perspectives plus sombres des consommateurs ont été motivées par les préoccupations croissantes concernant l'inflation, en particulier la hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires. Les attentes sont maintenant tombées bien en dessous d'une lecture de 80, suggérant une croissance plus faible au second semestre 2022 ainsi qu'un risque croissant de récession d'ici la fin de l'année."

Or la consommation est structurellement le moteur principal de création de richesse outre Atlantique. De croissance il était justement question à 14h30 (Heure de Paris) avec la publication des données définitives du PIB au premier trimestre, révisé à la baisse à -1,6%. A suivre à 15h00 une intervention de J Powell, Président de la Fed, au forum annuel de la banque Centrale Européenne (BCE) à Sintra (Portugal).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique. Un rééquilibrage des forces est anticipée, pour l'instant au niveau de l'amplitude du corps de la bougie de vendredi, entre deux gaps (10 et 13 juin), soit un tunnel mince entre 11 300 et 11 610 points. Sous les points bas de mardi, la situation se dégraderait rapidement, avec un effet d'attraction, voire d'aspiration, du gap du 21 juin sous les 11 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12140.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime