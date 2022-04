Nasdaq Composite : Publications trimestrielles, Omicron et taux à 10 ans sur les écrans

(BFM Bourse) - Un coup d'oeil à la température des Treasuries 10 ans s'impose en préambule. Les rendements des obligations d'Etat américaine à 10 ans refluent assez significativement, après avoir frôlé les 3 % en fin de semaine passée, sur fond de confirmation de durcissement du ton de la Fed. Pas de quoi écarter l'hypothèse d'une ouverture dans le rouge ce lundi, mais de quoi étayer le scénario d'un repli bien plus contenu que celui de vendredi (-2,55% à 12 839 points). La matrice de marché reste structurée par la volonté affichée et assumée de la Fed de prendre un virage monétaire plus serré que prévu...

La semaine passée, lors des journées de printemps du FMI et de la Banque Mondiale, Mr Powell a en effet clairement laissé entendre que le scénario d'un relèvement de 50 pdb en une fois, dès la prochaine échéance, était "sur la table". De quoi acter ce qui était très largement anticipé, mais pas encore transcris parfaitement dans les cours, apparemment...

Le tout au cœur du bal des publications du premier trimestre, publications surveillées comme le lait sur le feu par des investisseurs légitimement gourmands en terme d'attentes... La semaine sera clef sur ce front avec mardi Microsoft, Alphabet, et Visa, mercredi MetaPlatforms, Qualcomm etPaypal, et jeudi Apple et Amazon, entre autres réjouissances.

"Mais l’incertitude majeure se situe en Chine" juge Jean-Marie MERCADAL, Directeur des stratégies d’investissement OFI Holding. "Le pays s’est donné un objectif de croissance ambitieux entre 5,0 et 5,5 %. Cet objectif paraît impossible à atteindre dans le contexte actuel de diffusion du virus Omicron, qui oblige à procéder à de nombreuses mesures de restrictions dans plusieurs grandes villes. Nous estimons que 23 villes, totalisant une population de près de 190 millions d’habitants, sont touchées par des mesures de confinement."

Aucun chiffre macroéconomique d'importance majeur ne figure à l'agenda ce lundi. Pour prendre connaissance des rendez-vous majeurs de la semaine, rendez-vous ici.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions que 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougie très significative. Le marubozu tracé jeudi témoigne d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Nous jaugerons alors de la capacité de ce seuil à soutenir les cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime