Nasdaq Composite : Profitez du repli

(BFM Bourse) - L'indice des valeurs technologiques américain a atteint des niveaux records en fin de semaine dernière et a limité ses pertes en clôture vendredi soir. Il devrait ouvrir en recul d'un peu plus de 1% mais de manière relativement limité comparé au Dow Jones et au S&P, ou même aux indices européens, signe de force à confirmer.

En outre, même si la nouvelle souche du coronavirus en provenance du Royaume-Uni inquiètre, un plan de relance au congres américain est attendu cette semaine et pourrait soutenir le marché.

Dans ce contexte, la consolidation du jour est une opportunité sur le très court terme pour viser un nouveau test des plus hauts de la semaine dernière, voire la zone de résistance psychologique des 13000 points dans les jours qui viennent.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'indice Nasdaq Composite permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

Le support à 12215 points correspond à un seuil graphique majeur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

En outre, au niveau des indicateurs, le RSI reste bien orienté, au-dessus d'une oblique ascendante, et confirme que la tendance reste positive.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12215 points.

Nous avons une double zone de support avec les 12215 et le bas du gap du vendredi 11 au lundi 14 décembre proche des 12360 points.

C'est pourquoi on privilégiera les achats sur repli pour viser un nouveau test des plus hauts dans les prochains jours, voire la zone psychologique des 13000 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime