Nasdaq Composite : Powell doit se faire des noeuds au cerveau

(BFM Bourse) - Une nouvelle fois, lundi, le Nasdaq Composite a commencé la séance exactement sur ce qui allait constituer ses points hauts, pour finir de façon chirurgicale sur ses points bas, proposant une bougie remarquable en marubozu, absolument sans aucune ombre (les fameuses mèches), illustrant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance. Qui plus est sur rupture d'une zone technique de référence, sous laquelle notre position reste vendeuse sur l'indice: les 13 330 points. Le conflit en Ukraine et ses impacts potentiels sur la croissance mondiale et les prix de l'énergie à court terme, et le chamboulement de la construction de politique monétaire de la Fed font pression, surtout dans ce nouveau contexte d'ouverture des discussions entre puissances occidentales sur un possible boycott du pétrole russe.

Par rapport à l'Europe, plus exposée notamment au regard de sa dépendant au gaz naturel russe, César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management note que "l’économie américaine est relativement épargnée par la guerre et [que] le rapport sur l’emploi pour février était assez positif. Malgré un faible taux de chômage, la hausse des salaires américains est restée modérée le mois passé. Elle demeure néanmoins en progression de 5,1% sur l’ensemble de l’année et mérite donc d’être suivie de près. Le président de la Fed, Jerome Powell, a maintenu son discours ferme en matière de lutte contre l’inflation."

Dans ces conditions, en lieu et place d'un relèvement de 50 points de base des Fed Funds le 16 mars, il faut s'attendre à un relèvement de 25 pdb, soit l'amorce du virage monétaire, dans un angle simplement moins serré.

A suivre la balance commerciale américaine à 14h30. Dans l'immédiat, l'indice NFIB des petites entreprises américaines, publié à 12h00 (Heure de Paris) a déçu en se contractant à 95,7 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi dernier: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons toutefois négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l'immédiat, après une courte phase de rééquilibrage périlleux , dans des volumes divergents, le scénario d'une reprise de la baisse sous les 13 330 prend place. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime