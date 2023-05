Nasdaq Composite : Powell devra peser ses mots

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

La barrière technique des 12 270 points, s'est affirmée davantage mardi sur l'indice Nasdaq Composite, qui a reflué de 1,08% au coeur d'un range, à l'approche de l'issue d'un Comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed à très fort enjeu. La puissante institution monétaire dirigée par J. Powell aura la lourde tâche de faire accepter une nouvelle hausse des taux directeurs fédéraux, de 25 points de base, alors que le marché s'impatiente sur l'atteinte des taux dits "terminaux", sur fond d'accalmie sur le front de l'inflation. Accalmie restant à confirmer, et c'est tout là le problème.

Position partagée avec une très large frange du marché, "la Réserve Fédérale Américaine devrait relever ses taux de 25 points de base (pb) lors de sa réunion de mai et annoncer une pause probable du cycle de resserrement monétaire", pour François Rimeu, stratégiste à La Française AM, qui pense que que "la Fed indiquera une pause en juin pour évaluer l'ampleur du resserrement de sa politique monétaire. Le président Powell ne devrait toutefois pas signaler que le cycle de resserrement de la Fed est terminé : la formulation exacte sera importante car la Fed ne veut pas envoyer de signaux accommodants de manière prématurée aux marchés."

D'où une potentiel volatilité importante dans la foulée de la conférence de presse, qui débutera à 20h30 (Heure de Paris). Les décisions de politique monétaire proprement dites seront dévoilées à 20h00. Une volatilité qui prendra corps surtout si d'autres banques régionales américaines suscitent de l'inquiétude. Plusieurs d'entre elles ont subi de lourds dégagements à la clôture mardi soir à Wall Street. Le marché est à la recherche du maillon faible. Rendez-vous ici pour un point complet sur la situation.

Côté statistiques ce mercredi, l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP ravive des inquiétudes sur l'inflation, en mettant en avant des chiffres illustrant des tensions récurrentes sur le front de l'emploi, avec en particulier des créations de postes dans le secteur privé explosant les attentes, flirtant avec les 300 000. Verdict vendredi avec le rapport fédéral NFP (Non Farm Payrolls).

Pour rappel, si l'inflation américaine a ralenti à 4,2% sur un an en mars contre 5,1% en février, la composante sous-jacente (hors énergie et alimentation) a crispé les investisseurs. L'inflation "core" progresse sur un mois, de +0,3% et ralentit moins que prévu sur un an, à 4,6% contre 4,7% en mars et 4,5% anticipé par les économistes sondés par le Wall Street Journal.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice a clairement réintégré un range entre 11 900 et 12 70 points, ce dernier niveau technique faisant office de résistance, sous laquelle les initiatives acheteuses deviennent minoritaires. Une poursuite des oscillations en canal latéral est l'option privilégiée à ce stade des débats, à l'approche d'échéances monétaires majeures.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12270.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11904.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime