Nasdaq Composite : Poursuite du mouvement haussier dans la prudence

(BFM Bourse) - L’indice des valeurs technologiques américaines a repris sa respiration hier avec 4 séances de hausse en ligne droite. Une nouvelle fois dans de faibles volumes le Nasdaq devrait ouvrir légèrement dans le vert d’après les indicateurs avancés. Des statistiques avec un impact faible viendront animer la séance. A 16h00, heure de Paris, nous aurons les promesses de ventes de logements, puis à 16h30 les stocks de pétrole brut. Du coté des valeurs à New York on regardera de près Boeing avec une annonce provenant de l'Indonésie. Les autorités ont levé l'interdiction de vol du 737 MAX en vigueur depuis trois ans et l'accident meurtrier d'un appareil de ce modèle. D’après le Nikkei Asia, Paypal serait intéressée par une acquisition au Japon. L’entreprise a comme objectif de multiplier par plus de deux son chiffre d’affaires entre 2020 et 2025 et vise des relais de croissance en Asie.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l’indice revient tester une précédente résistance devenue support après sa cassure. Les acheteurs devraient donc en profiter pour se positionner dans le sens de la tendance avec toujours les 16 000 points en ligne de mire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15792.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime