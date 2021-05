Nasdaq Composite : Plus de volonté de rebond

(BFM Bourse) - Vendredi, l’indice phare des valeurs technologiques s’était bien repris mettant un terme à une dégringolade qui faisait craindre un retour sur les plus bas de mars. L’inflation ne semblait plus être si présente dans l’esprit des opérateurs. Il ne fallait pas s’illusionner, celle-ci fait peur et surtout les propos rassurants de la FED ne sont plus suivis d’effets.

Une suspicion véritable fait flores au point que des divergences au sein des membres de la FED sont subodorées. Des faucons contrediraient de blanches colombes…Les opérateurs attendent donc, anxieux, de connaître les minutes de la FED pour y lire d’éventuelles contradictions. Dans l’attente, ils préfèrent prévoir le pire, d’où des futures en chute libre.

Non seulement, il n’y a plus de volonté de rebond mais encore peut-on s’attendre à revoir les 12 600 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le Nasdaq composite a dessiné vendredi une grande bougie blanche qui intervient juste après une bougie au petit corps et longues mèches, signe d’hésitation. Cet élan bienvenu qui permettait de valider le support des 13 000 points n’a pas été validé. Hier, une nouvelle bougie noire est intervenue remettant en cause un scénario de rebond.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme sauf tour de magie de la FED. Le scénario haussier est donc remis en cause et il faudra surveiller le support des 13 000 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime