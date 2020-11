Nasdaq Composite : Plus de volatilité …

(BFM Bourse) - Une pause est en place sur les marchés. L’accalmie est revenue sur le plan politique, les opérateurs restent optimistes pour la suite d’un point de vue économique, les données macroéconomiques ne confirment clairement pas une réelle reprise pour le moment.

D’ailleurs, les chiffres de la journée le prouvent avec des demandes hebdomadaires aux allocations chômage encore pire que prévues à 778 000 contre 732 000 attendues. Le chiffre de la semaine passée a également été revu à la baisse à 748 000 contre 742 000 publié précédemment. Le PIB aux Etats-Unis est ressorti conforme aux attentes à -33.1% pour le troisième trimestre.

L’information qui circule en ce moment est la note qu’a réalisée Reuters pour estimer que le S&P500 était parti pour 6 mois de hausse entre accalmie à tous les niveaux et un COVID dont la situation devrait s’apaiser. Logique certes, mais maintenant le marché a besoin de catalyseur pour réellement accélérer alors qu’il a quasiment tout retracé ses pertes depuis le début de l’année sur beaucoup d’indices.

L’indice NAsdaq quant à lui, considéré comme sousperformant par rapport à ses pairs, garde sa ligne de conduite, neutre haussier sans invalider ses dispositions haussières même à très court terme. Ses homologues Dow Jones et S&P500 sont dans la même lignée, sur des records historiques, avec le besoin de marquer une pause. Tous ces indices bénéficient toujours d’un dollar US faible, favorisant les entreprises exportatrices.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement, rien n’a changé depuis des jours et des jours. La situation est bloquée entre une tendance haussière clairement identifiée au-dessus de la MM20 Daily, en bleu, et une résistance qui tient le choc pour le moment. Comme indiqué depuis plusieurs jours, biais haussier oui, mais le potentiel semble pour l'instant limité et les initiatives risquées. On continuera de privilégier les achats, sur repli, dans une logique Intraday alors qu’en Swing, le débordement des 12075 pts pourrait débloquer la situation pendant quelques jours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 12075.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 11400.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

