Nasdaq Composite : Plongeon surprise de l'indice manufacturier Empire State

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a gagné 2,09% vendredi à 13 047 points, achevant une semaine faste (+3,08%), qui l'a vu retrouver ses niveaux de la semaine du 18 avril. Cette extension haussière est à mettre sur le compte se récents propos rassurants et relativement accommodants de la part de J. Powell, sur fond de légère décélération de l'inflation, laissant entendre que le pic de la flambée des prix serait atteint. "Or, un rebond du marché actions ne sera durable qu’une fois que cette incertitude [face à la thématique de la hausse des taux d’intérêt] sera passée", pour Sébastien GRASSET (Auris Gestion). "Aussi, si le symposium de Jackson Hole, qui se tiendra du 25 au 27 août, sera éclairant, il conviendra d’attendre le FOMC des 20 et 21 septembre pour confirmer l’attitude, normalement plus ferme encore, attendue de la FED dans sa lutte contre l’inflation."

Dans l'immédiat, le signal envoyé par les données publiées vendredi (confiance du consommateur, U-Mich en données préliminaires) était bon. L'indicateur est ressorti en hausse à 55.1, nettement au-delà des attentes. Ce lundi, le programme statistique est relativement pauvre. A signaler toutefois la contraction très vive de l'indice manufacturier Empire State, à -31,3. On peut lire les éléments complémentaires suivants dans le communiqué de la Fed de NY: "Les nouvelles commandes et expéditions ont plongé, et les carnets de commandes se sont amincis. Les délais de livraison sont restés stables pour la première fois en près de deux ans et les stocks ont légèrement augmenté. Les indicateurs du marché du travail ont indiqué une légère augmentation de l'emploi, mais une baisse de la semaine de travail moyenne. Bien qu'il soit encore élevé, l'indice des prix payés a baissé et l'indice des prix reçus est resté stable. Pour l'avenir, les entreprises ne s'attendent pas à une grande amélioration de la conjoncture économique au cours des six prochains mois."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A ce stade de la hausse des cours, depuis le 17 juin, une phase de respiration est envisagée jusque contre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont le croisement avec sa consœur à 50 jours (en orange), dans un angle important, a libéré un potentiel haussier de court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13020.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12140.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime