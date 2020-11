Nasdaq Composite : Peu de volatilité, mais toujours haussier

(BFM Bourse) - Semaine en dents de scie pour les indices qui ne trouvent pas de réelle orientation. Ils jonglent entre bonnes et mauvaises nouvelles avec quelques pics de volatilité mais sans réelle conviction. Les Bulls et Bears s’affrontent sans qu’un camp ne prenne la main.

Les plans de relance budgétaire aux Etats-Unis devraient être de nouveau mis sur la table. Joe Biden est favorable à 3000 milliards de dollars, même s’il faudra encore convaincre. Le marché l’attend avec impatience et pourrait être un nouveau catalyseur de soutien aux entreprises toujours en difficulté.

Parce qu’en attendant que les candidats au vaccin contre le Covid déposent leur dossier à la FDA, Pfizer a fait une demande ce jour de mise urgente sur le marché, les données ne sont pas bonnes. Que ce soit sur le plan sanitaire, les restrictions se poursuivent voire s’intensifient aux Etats-Unis ou au Japon, les données macroéconomiques montrent que la reprise n’est clairement pas au rendez-vous avec les demandes hebdomadaires aux allocations chômage plus fortes que prévues, ou les ventes au détail publiées lundi sous les attentes.

C’est donc dans un contexte hésitant toute la semaine que les opérateurs ont dû composer, une pause avant de nouveaux catalyseurs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La tendance reste haussière sur toutes les unités de temps même si la proximité des plus hauts historiques semble freiner les velléités haussières. C’est au sein de petites bougies journalières que les opérateurs ont dû composer avec toujours pour optique un accompagnement de la tendance de fond. Difficile d’entrer sur le marché en Swing maintenant même si l’on peut anticiper que la sortie de ce range de 4 mois devrait se solder par une poursuite de la tendance précédente, donc par le haut. On gardera encore un biais neutre haussier avec la semaine prochaine une volatilité nous l'espérons plus au rendez-vous.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 12075.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 11424.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime