Nasdaq Composite : Pause dans le rebond

(BFM Bourse) - Cet après midi les mises en chantier et les permis de construire ainsi que les stocks de pétrole animeront la tendance. On surveillera aussi l'ouverture de Walmart qui perdait plus de 11% hier en clôture après une publication décevante. Sur le plan macroéconomique, l'intervention du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, n'a pas modifié les comportements des investisseurs alors qu'il a réaffirmé vouloir lutter contre l'inflation impliquant une politique monétaire restrictive.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une forte séance de rebond sur les indices américains, les investisseurs pourraient marquer une pause dans leurs achats alors que l'indice arrive sur une première zone de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 12140.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 10860.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

