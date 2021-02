Nasdaq Composite : Pas de prises de profits en vue

(BFM Bourse) - La psychologie de marché reste inchangée au coeur de la semaine sur l'indice phare des valeurs technologiques américaines, au repos sur des niveaux de fermeté historiques, sur fond de confiance dans la capacité du Congrès à s'entendre sur un plan de soutien dans la tranche haute de ce qui était initialement proposé par J Biden à son installation dans le Bureau ovale (1 900 Milliards de $).

Les opérateurs ont été soulagés de la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier (+0.3% dans l'assiette la plus large), parfaitement dans la cible. Cette absence de pression inflationniste mesurable - même si la "thématique" est de retour dans les salles des marchés -, devrait être de nature à repousser l'échéance de prises de profits sur les poids lourds de l'indice. Hier le Président de la Fed, J Powell, tenait discours devant l'Economic Club de New York,et appelé à une mobilisation massive en faveur de l'emploi. Le dernier rapport NFP, en demi-teinte, aura eu des conséquences.

Justement côté emploi, le jeudi est le jour traditionnellement de publication des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage; elles se sont contractées, certes, à 793 000 pour la semaine passée, mais l'écart au consensus n'est pas dans le bon sens (cible à 755 000). Par ailleurs, pour être complet sur le plan des statistiques: publiés hier, les stocks de brut aux Etats-Unis se sont contractés en janvier bien plus que prévu (-6.6 Millions de barils), permettant au WTI de faire de la résistance.

Côté valeurs, coup de projecteur sur les actions cotées sur le Nasdaq appartenant au secteur du cannabis. Certains dossiers sont en effervescence avant Bourse, possiblement catapultés l'espace d'une poignée de séances par l'action coordonnée d'une coalition d'investisseurs individuels correspondant via des forums spécialisés. Citons Aphria, Tilray ou encore Syndial Growers. A suivre également sur ce même secteur Canopy Growth, qui a annoncé être rentable dès le second semestre 2022.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre défini par le reflux de la semaine 04 aura finalement été dépassé sans reprise de souffle. Le rally reprend sans hésitation de la part d'un camp acheteur aussi mobilisé que motivé. Le profil technique milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Une courte phase de respiration est possible dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

