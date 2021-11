Nasdaq Composite : Pas de changement de psychologie de marché en vue

(BFM Bourse) - L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui vient d'être publié en forte hausse surprise, à 39.0, battant la cible plate couture, contribuera à la bonne humeur de Wall Street à l'ouverture ce jeudi, tout comme, au final, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, légèrement décevantes, qui ne sont pas à même de mettre davantage de pression sur la Fed. Les futures sur indice laissent entrevoir une hausse de l'ordre de 0,60% pour le Composite, qui s'est replié légèrement hier, de 0,33% à 15 921 points.

Le micro-reflux n'aura duré que deux petites séances les 09 et 10 novembre, sur l'indice Nasdaq Composite, pourtant sensible par nature et composition, aux perspectives de durcissement monétaire de la Fed. A la suite de cette publication au cœur de la semaine passée d'un échauffement plus marqué que prévu des prix à la consommation,si les Treasuries 10 ans ont montré quelques signes de nervosité, "la courbe des taux s'est aplatie et les taux réels ont touché de nouveaux points bas," a observé César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. "Cela suggère que les investisseurs restent convaincus que la poussée d'inflation sera temporaire ou qu'ils considèrent un éventuel resserrement monétaire de la part de la Fed (justifié au regard de la hausse des prix à la consommation) comme une erreur stratégique qui plomberait la reprise—ou les deux." There Is No Alternative...

Côté valeurs, à suivre Cisco Systems après la publication d'un warning (avertissement) sur ses ventes trimestrielles.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir.

Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime