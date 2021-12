Nasdaq Composite : Nouvelle hausse en vue

(BFM Bourse) - Les indices américains sont proches de leurs records historiques. Le S&P500 a même déjà inscrit un nouveau record hier. C'est le 69-ème record en clôture pour cet indice en 2021. L’indice des valeurs technologiques devrait poursuivre sa tendance, une nouvelle fois dans de faibles volumes, avec comme objectif, de faire lui aussi un nouveau record, d'ici la fin de l'année.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les opérateurs ont toujours en ligne de mire les 16 000 points et pourraient d'ici la fin de la semaine s'approcher des 16200 points. Le timing d'intervention se dégrade du point de vue du ratio rendement risque. Il convient donc d'être patient pour l'investisseur non encore positionné. Sans catalyseur important on surveillera la confiance des consommateurs américains du Conférence Board ou encore l'indice manufacturier de la Fed de Richmond publiés à 16h00, heure de Paris.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15792.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

