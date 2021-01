Nasdaq Composite : Nervosité sous une pluie de résultats de poids lourds, FOMC sous les projecteurs

(BFM Bourse) - La dynamique des futures sur indice à l'approche de l'ouverture laisse augurer un début de séance dans le rouge, alors que le FOMC qui s'achève sera scruté (20h00 pour la décision de politique monétaire et 20h30 pour la conférence de presse). Sauf invraisemblable coup de théâtre, l'institution monétaire dirigée par J Powell laissera inchangés ses taux directeurs. Dans tous les cas, ce FOMC sera scruté pour évaluer l'avis de la Fed sur la campagne de vaccination et le nouveau stimulus package souhaité par Biden. Verdict ce mercredi, avant la publication demain des toutes premières estimations du PIB américain pour le quatrième trimestre, attendue à +4.2% d'un trimestre sur l'autre.

Franck Dixmier (Allianz) estime que "la Fed pourrait commencer à communiquer sur un ralentissement de ses achats d'actifs en fin d'année, si le rebond de l'économie se matérialise au second semestre et si la campagne de vaccination permet une reprise de la consommation. Le séquencement de la politique de sortie de la Fed a d'ailleurs déjà été précisé : celle-ci commencera d'abord par ralentir ses rachats, puis les arrêter. Ce ne sera qu'à ce stade qu'elle pourra envisager une remontée des taux d'intérêt, qui n'est pas anticipée avant 2023."

A ce stade, l'intérêt commun de la Fed et de la Maison Blanche est de contenir les taux à 10 ans à l'heure où les Etats-Unis vont devoir faire massivement appel aux marchés.

Dans l'immédiat la frilosité se lit à l'aune du développement de la pandémie aux Etats-Unis, malgré le déploiement d'une vaste campagne de vaccination que J Biden souhaite, bien plus que son prédécesseur, accélérer. Selon les dernières données publiées par l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font foi en la matière, les Etats-Unis, pays à ce jour le plus endeuillé par la pandémie, compte tristement plus de 425 000 décès liés à des formes graves de la maladie de la Covid-19. Le nombre de nouveaux cas quotidien reflue néanmoins régulièrement, désormais, sous les 200 000.

Au chapitre statistique mercredi, outre Atlantique, les signaux étaient plutôt positifs côté immobilier (Indice des prix et S&P Case Schiller). Par ailleurs, l'indice de confiance des consommateurs, en petite hausse à 89.3, a battu les attentes. En revanche, déception nette à signaler du côté de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, qui s'est contracté de 19 à 14, manquant complètement la cible. Ce mercredi, ce sont les commandes de biens durables qui viennent d'être publiées, et qui envoient des signaux contrastés en fonction de l'assiette étudiée. Dans l'acception "core", à savoir corrigée des équipements de transports, les commandes de biens durables ont progressé de 0,7% en décembre 2020 en rythme mensuel.

A suivre côté valeurs AMD, Texas Instruments, Starbucks et Microsoft qui publiaient hier après-Bourse. D'autres poids lourds de la tech publie ce mercredi, après-Bourse: Apple, Tesla ou encore Facebook.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La respiration des cours du 08 au 19 janvier sur l'indice Nasdaq Composite, qui a plafonné dans retracement, parfaitement à plat, est désormais terminée. Le gap haussier tracé mercredi 20 janvier, avec extension haussière immédiate, et inscription de nouveaux zéniths, milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Concernant le profil graphique de fond, il est et reste puissamment haussier.

Néanmoins à très court terme, une nouvelle phase de respiration est envisagée. Phase dont le cadre a été défini en ampleur par la mèche de la bougie de lundi, dont le point bas correspond à la borne haute du gap haussier du 20 janvier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime