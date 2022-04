Nasdaq Composite : Nervosité croissante

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite continue, de façon très nerveuse, son tracé chartiste inquiétant au-dessus d'un garde-fou technique à 12 640 points, dont la rupture le cas échéant, viendrait sonner l'alarme. Hier contre-intuitivement, le soulagement est venu de la contraction du PIB au premier trimestre, selon les toutes premières estimations du Bureau of Economic Analysis, venant écarter de façon quasi certaine le scénario d'un relèvement de 75 pdb le 4 mai prochain à l'issue du FOMC. Le PIB s'est contracté de 1,4% d'un trimestre sur l'autre.

L'appétit pour le risque reste conditionné par ailleurs aux derniers développements de la guerre en Ukraine. Le ministère russe de la Défense vient de confirmer la responsabilité du Kremlin dans les derniers bombardements sur des cibles stratégiques à Kiev, alors même que le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, était en déplacement en Ukraine...

Parallèlement, c'est la suite du bal des trimestriels des grands groupes qui attirent l'attention. Dernières copies en date, celle de MetaPlatforms (+17,59% à 205,73) qui a provoqué le soulagement des actionnaires, et celle d'Amazon (après-Bourse hier), marquée par des prévisions de croissance en berne. Par ailleurs, Apple est loin d'être entouré avant-Bourse malgré des trimestriels dépassant les attentes.

Côté macroéconomie, l'indice des prix PCE (Personal Consumption Expenditures), baromètre scruté par la Fed, vient de ressortir dans la cible. A suivre l'indice PMI de Chicago à 15h45, ainsi que les données révisées de l'indice de confiance du consommateur (U-Mich), à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions que 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été touché au cœur de la semaine, et l'enjeu jusqu'à la fin de la semaine, va être sa préservation, ou non. En deçà, une zone de danger est identifiée. L'allure de la bougie hebdomadaire aura son importance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime