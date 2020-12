Nasdaq Composite : Nasdaq Composite : Proche de ses points hauts, la tendance reste haussière

(BFM Bourse) - Concernant la pandémie de Coronavirus, les nouvelles sur la diffusion des vaccins rassurent les investisseurs sur les perspectives moyen terme. Selon l'administration américaine, 100 millions de résidents américains pourraient être immunisés durant le premier trimestre de l'année 2021. En attendant, les restrictions de circulation restent de mise dans un des pays les plus endeuillés au monde. En effet, le nombre de décès pour cause de COVID 19 a dépassé les 300 000 dans le pays, et l’état de New York réfléchit à des mesures de restriction devant l'avancée de la pandémie.

L'indice pourrait être soutenu par la perspective de l'intervention du président de la banque fédérale américaine, même s'il est attendu que l'impact des mesures de confinement pourrait être supérieur à ce qui était initialement attendu, mais cela ne devrait pas inquiéter les investisseurs outre mesure qui attendront dans ce cas des mesures de soutien supplémentaires par rapport à ce qui existe actuellement.

C'est l'intervention de la FED qui va permettre de définir une orientation durable de la tendance moyen terme, la teneur de ce qui sera annoncé va impacter durablement l'évolution de l'ensemble des valeurs Technos.

Apple devrait profiter d'un beau mouvement haussier après l'annonce de l'augmentation de la production d'Iphone de 30% pour 2021, le titre pourrait en effet se rapprocher de ses plus hauts du mois d'aout.

La fusion entre Tilray et Aphria, pourrait aussi profiter à Tilray qui grâce a cette fusion pourrait créer un des plus importants producteur de cannabis à la base canadiens, car cette fusion ouvrirait à Aphria un accès au marché américain.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En préouverture, le Nasdaq est plutôt bien orienté, et pourrait prolonger la hausse consentie la veille. L'indice composite évolue sur des niveaux très proches de ses points hauts historiques. Le Nasdaq devrait tester la résistance des 12607 pts et valider un signal de poursuite vers de nouveaux points hauts.

La tendance reste donc haussière et pourrait continuer à évoluer vers de nouveaux plus hauts significatifs, avec en point de mire une extension de Fibonacci qui fixerait un objectif moyen terme à 13582 pts si de nouveaux plus hauts venaient à être inscrits.

La zone des 12205 pts reste un niveau d'invalidation en cas de cassure baissière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12205.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime