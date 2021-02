Nasdaq Composite : Moins d'ardeur à l'achat

(BFM Bourse) - Un point d'équilibre en sommet de figure de consolidation a été trouvé hier sur le Nasdaq Composite (-0,02% à 13 610 points), dans un marché qui gagne en prudence y compris sur les valeurs technologiques, même si la poursuite du bal des trimestriels achève de confirmer la suprématie des FANGAM. Le déploiement de la campagne vaccinale aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé de la planète dans la pandémie de Covid-19, se poursuit avec la ferme volonté de la nouvelle administration Biden d'arriver à 100 injections à l'issue des 100 premiers jours de mandat. Par ailleurs, Mme J. Jellen, ancienne Présidente de la Fed et désormais Secrétaire au Trésor de la Maison Blanche, réunit la SEC et la Fed pour avancer, dans l'intérêt des actionnaires, sur les récents mouvements stratosphériques puis abyssaux sur, en particulier, le dossier GameStop.

Il reste toutefois sur des niveaux de cours fermes, avec l'espoir d'une entente au Congrès sur le nouveau plan de relance promis par Joe Biden, même s'il apparait peu probable que l'enveloppe maximale de 1 900 Milliards de Dollars soit votée.

Au chapitre statistique hier, bonne nouvelle sur le front de l'emploi avec les conclusions de la traditionnelle enquête mensuelle du cabinet privé en RH ADP, qui estime à 174 000 le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture). Verdict demain avec le rapport mensuel fédéral pour le mois de décembre. Par ailleurs, le PMI Services (ISM) a largement battu la cible en progressant à 58.7.

A suivre pour les États-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30 et les commandes à l'industrie à 16h00.

Côté valeurs, Alphabet (+7,40% à 2 070$) et Amazon (-2.00% à 3 312$) ont animé la cote après la publication de copies trimestrielles supérieures aux attentes. Dans le cas du second, l'annonce surprise du choix de J Bezos de laisser la main, à l'automne pour le poste de PDG, a rafraichi un peu les ardeurs. Le fondateur de ce qui n'était qu'en 1995 qu'une modeste librairie en ligne restera Président du Conseil d'Administration.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A très court terme, une nouvelle phase de respiration, s'est dessinée. Phase dont le cadre a été défini en ampleur le corps de la bougie hebdomadaire de la semaine passée (S04). Une prise d'appui sur les 13 000 points est ainsi anticipée, avant reprise des velléités acheteuses dominatrices.

Concernant le profil graphique de fond, qui en dessine le trend: il reste puissamment haussier. Le gap haussier tracé mercredi 20 janvier, avec extension haussière immédiate, et inscription de nouveaux zéniths, milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13730.00 points.

