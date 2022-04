Nasdaq Composite : Mince trading range de 500 points

(BFM Bourse) - Perturbé par la chute de Netflix (-35,12% à 226,19$, au plus bas depuis janvier 2018), le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a perdu mercredi 1,22% à 13 453 points. Il devrait ouvrir en territoire positif ce jeudi, à la faveur d'un reflux des Treasuries 10 ans, qui s'éloignent momentanément de la barre symbolique des 3%. Le pionnier de la vidéo en streaming sur abonnement, qui espérait gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires, en a au contraire largement perdu, et ce pour la première fois en dix ans, et prévoit d'en perdre davantage au 2e trimestre. C'est au tour de Tesla de poursuivre le bal des trimestriels des poids lourds de la tech, avec un accueil chaleureux, du moins après-Bourse hier après avoir rendu sa copie du T1.

Côté statistique, c'est le retour (enfin !) des statistiques importantes à l'agenda ce jour, avec en particulier l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (indice Philly Fed), qui a significativement reculé à 17,6 ce mois-ci, manquant les attentes. "Les entreprises ont continué d'indiquer des progressions globales des embauches et des augmentations généralisées des prix. Les indicateurs de l'activité générale future et des nouvelles commandes ont considérablement chuté, mais les répondants continuent de s'attendre à une croissance globale au cours des six prochains mois", peut on lire en commentaire accompagnant la publication. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 15 sont ressorties à 184 000 nouvelles unités, sans grand écart par rapport à la semaine 14 (186 000), selon les tout derniers chiffres du Département américain du Travail.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre technique de très court terme vient de se réaligner avec le moyen terme dans le rouge, avec dans l'immédiat une zone de travail réintégrée entre 13 330 points et 13 838 points. Une rupture de ce dernier seuil viendrait provoquer un mouvement d'accélération à la vente en direction des 12 640 points. Les volumes sont plus que jamais mis sous surveillance. Avis positif à l'échelle de la séance à venir, au sein du mince trading range mentionné.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

