Nasdaq Composite : Menu très copieux cette semaine

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, continuait sa partie de "yoyo" au sein d'un mince rectangle, borné entre 13 750 et 14 190, soit une zone de cours d'une extrême fermeté, sous les récents zéniths. Jeudi, l'indice se repliait avec l'annonce d'un projet de réforme fiscale par J Biden, et vendredi, l'indice repartait de l'avant avec la réaction très mesurées des Treasuries à 10 ans à la publication d'indicateurs d'activité PMI pour le mois de mars.

Les propositions fiscales en question vont de la progression de l'Impôt sur les Sociétés, pour accompagner le financement du plan d'infrastructures (BBB), jusqu'à la progression de la dernière tranche d'imposition sur le revenu, selon des sources concordantes qui se sont confiées à l'agence Reuters. Autrement dit, un effort fiscal demandé au plus aisés. Peu de chances en tous cas de voir la réforme fiscale votée en l'état.

Cette semaine, les opérateurs vont se tourner vers l'issue du FOMC mercredi. Comme la BCE la semaine dernière, la Fed devrait adopter une posture prudente, sans modifier sa politique monétaire. Selon Franck Dixmier (AllianzGI), "la Fed va continuer à adopter une approche très pragmatique basée sur les faits, et non sur les anticipations, comme l'a indiqué récemment Richard Clarida, son vice-chairman. L'action de la Fed sera déterminée par les chiffres de l'emploi et de l'inflation. Ainsi, la Réserve fédérale américaine se place dans un mode « réactif » plutôt que « proactif », et assume un positionnement « behind the curve ». Elle devrait toutefois rester particulièrement vigilante sur l'inflation, comme l'a répété encore récemment Jerome Powell, qui s'est dit prêt à prendre les mesures nécessaires si l'inflation excédait substantiellement 2%, et ce sur une période prolongée".

Déception très nette concernant les commandes de biens durables pour mars (+0,5%) très en deçà des attentes. Hors équipements de transports (+1,6%), la dynamique est restée en ligne avec les attentes. A suivre l'indice des indicateurs avancés (CB) en Chine à 15h00.

Côté valeurs, le bal des trimestriels des grands groupes va s'accélérer et va constituer un repère important cette semaine navec des poids lourds incontournables de l'indice, comme Tesla et AMD lundi, Microsoft et Alphabet mardi, Apple, Facebook et Qualcomm mercredi, et Amazon jeudi...

"Les attentes des investisseurs sont importantes, surtout concernant les entreprises américaines, dont la valorisation a atteint des sommets. Des résultats trop justes, comme observés chez Netflix la semaine dernière, pourraient conduire les investisseurs à douter de la pertinence d’une telle valorisation et conduire à une correction sur certains actifs. Par ailleurs, les perspectives seront surveillées avec attention, afin de juger de la force de la reprise économique à venir", prévient Vincent Boy (IG France).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir, avec confirmation de l'amorce de la définition du cadre d'une vaste consolidation à venir. Une marge baissière claire existe jusque sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Une phase de latéralisation sous les sommets historiques prend progressivement corps. En cas de rupture des 13 740 points, le chemin serait ouvert en direction de la courbe de tendance de fond évoquée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime