Nasdaq Composite : Livre Beige et copies trimestrielles au menu

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a gagné 0,71% à 15 129 points hier, en l'absence d'emballement sur les rendements des obligations d'Etat Long terme, et dans le cadre d'une poursuite sans grande surprise, ni déception au demeurant, du bal des trimestriels des grands groupes.

Hier au chapitre statistique, pas grand chose à se mettre sous la dent. Citons tout de même les mises en chantier de logements et permis de construire, qui ont manqué les attentes pour le mois de septembre. A suivre les stocks de brut à 13h0 et le Livre Beige de la Fed à 20h00. Ce dernier sera l'occasion pour les salles des marchés d'y déceler, le cas échéant, la moindre inflexion dans les éléments de langage permettant d'affiner davantage le calendrier estimé de remontée des taux. Elle attendra 2023 pour une action directe par resserrement du robinet via les taux, selon une enquête de Reuters.

Côté entreprises, selon les informations du site américain "The Verge", le groupe Facebook, éditeur du réseau social éponyme, mais propriétaire et exploitants d'autres réseaux et services, s'apprêterait à annoncer un changement de nom. A suive par ailleurs l'action du géant des services de vidéo à la demande Netflix, qui vient de rendre une publication trimestrielle en ligne avec les attentes des analystes. Le titre flirtait hier avec ses sommets absolus à 641,00$ au plus haut de la séance.

Les Treasuries à 10 ans refluaient légèrement à 1,627% peu avant l'ouverture. Une ouverture attendue en très légère hausse au sens de la dynamique des futures sur indice.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances au coeur du mois de septembre d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau. Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi 1er octobre la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme. Du moins la configuration n'est plus celle d'un rally inconditionnel, régi par une psychologie de marché aveuglément acheteuse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

