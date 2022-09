Nasdaq Composite : Libération d'énergie vendeuse après le FOMC

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a fondu hier (-1,79% à 11 220 points) dans la foulée des conclusions du FOMC, rompant dans des volumes épais un garde-fou technique à 11 460 points, ouvrant la voie à une poursuite des dégagements.

Le verdict de la Fed sur les taux proprement dit n'a pourtant pas fait trembler les salles des marchés, qui avaient largement anticipé l'ampleur de ce relèvement des Fed Funds (+75 points de base). Mais ce sont les actualisations des prévisions économiques de la puissante institution monétaire qui ont pesé, propulsant les Treasuries 10 ans à un niveau inédit depuis plus de 10 ans, au-delà des 3,60%.

Ces révisions sont cinglantes en particulier sur le chômage, à 4,4% en 2023, sur l'inflation (2025 seulement pour le retour à 2%), et la croissance (quasi nulle cette année, et 1,2% en 2023).

"Surprise surprise, les prévisions du taux directeur pour la fin de l’année 2023 ont fortement augmenté", note Frédéric Rollin (conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM). "Les gouverneurs comprennent que l’inflation sera coriace. Douze d’entre eux, sur dix-neuf, estiment que ce taux sera supérieur à 4,50% !" [Mais] l’emploi est solide et les loyers vont continuer de monter. La forte épargne accumulée par les ménages pendant la crise leur permettra de supporter les hausses de prix", tempère M Rollin.

Sans surprise, les poids lourds emblématiques de la tech ont amplifié la baisse de l'indice, à l'image, sans exhaustivité, de Meta Platforms (-2,72% à 142,12$), Apple (-2,03% à 153,72$), Tesla (-2,57% à 300,80$) ou encore Broadcom (-2,21% à 482,14$).

A suivre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11460.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime