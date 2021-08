Nasdaq Composite : Les valeurs cataloguées Growth restent très fermes

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a poursuivi son extension haussière au-delà des 15 000 points hier (+0,90% à 15 265 points), l'appétit pour les valeurs cataloguées "Growth" continuant de profiter du caractère très accommodant du dernier discours de J. Powell, à l'occasion du symposium de Jackson Hole, traditionnelle grand-messe annuelle des grands argentiers de la planète.

Aucune précision n'a été apporté sur le calendrier de début d'une diminution du programme de rachats d'actifs (tapering), à savoir qu'il reste conditionné à une confirmation de l'amélioration de la santé de l'emploi. En ce sens, le rendez-vous vendredi de la publication du rapport fédéral d'août sera important, et dans une moindre mesure, la publication mercredi de la traditionnelle enquête du cabinet privé en Ressources humaines ADP.

"Pourtant, en amont de la réunion de Jackson Hole, plusieurs Présidents de banques centrales régionales américaines avaient tenu des déclarations en faveur du tapering, ce qui pouvait laisser penser à une Fed résolument hawkish." note Thomas GIUDICI, co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion. "Le marché avait d'ailleurs anticipé des déclarations en ce sens de la part de Jerome Powell, avec une hausse des taux 10 ans américains de près de 10 bps sur le début de la semaine. Cependant, la plupart de ces déclarations sont venues de membres non-votants du FOMC, les membres votants du comité ayant une tonalité plus équilibrée, voire légèrement dovish."

Doit-t-on parler d'une erreur de communication ou de complaisance de la part Jerome Powell dans la situation de reprise économique actuelle des Etats-Unis ? "C'est possible", juge Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, pour qui l'emploi américain constitue également le point focal de la semaine. "Les chiffres de l'emploi américains cette semaine devraient donc permettre aux marchés de placer plus précisément le curseur et le timing du tapering."

Pour rappel, le FOMC de juillet était d'excellente facture, avec un taux de chômage tombé à 5.4% de la population active et des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) flirtant avec le seuil symbolique du million.

A suivre ce mardi, l'indice PMI de Chicago à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond reste haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, et le dépassement net de la barre symbolique des 15 000 points est un fait technique important qui repousse l'échéance de la formation d'une phase corrective marquée. Néanmoins, l'entrée dans une phase volatile et nerveuse, c'est-à-dire avec moins d'inconditionnalité à l'achat reste envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime