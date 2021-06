Nasdaq Composite : Les Treasuries à 10 ans se raffermissent, sans échauffement marqué

(BFM Bourse) - Les investisseurs continuent de jauger le caractère "transitoire" de l'inflation, telle que qualifiée par la Fed, au travers de statistiques macroéconomiques. Justement, l'agenda commence à se densifier ce mardi, pour la semaine en cours, qui s'achèvera en point d'orgue avec le rapport NFP sur l'emploi au mois de mai. Tout l'enjeu sera d'identifier à quel degré de (sur)chauffe dans lequel le marché de l'emploi se trouve, alors que l'économie américaine est en pleine reprise post-Covid.

Nous aurons tout à l'heure (15h45 Heure Française) un nouvel élément d'appréciation, sur l'industrie cette fois-ci, avec l'indice PMI manufacturier ISM (Institute for Supply Management), attendu à 60.8, après un pic à proximité immédiate des 65 points en mars, et 60.7 en avril.

Pour rappel, dévoilé vendredi, dévoilé vendredi, l'indice des prix de base de la consommation des particuliers hors prix alimentaires et énergétiques (dit "Core PCE"), très surveillé par la Fed, est ressorti à 3,1% en avril, soit son plus haut niveau depuis... 1992, quand le consensus l'attendait légèrement en-deçà des 3%. A noter que le PMI de Chicago, indicateur avancé de la santé de l'économie, a dépassé les attentes, à 75., au plus haut depuis... novembre 1973 !

A noter que Wall Street rouvre ce mardi, après le lundi férié du Memorial Day. La dynamique des futures à l'approche de l'ouverture laisse entrevoir un début de séance dans le vert. Les Treasuries à 10 ans, à 1.62, se raffermissent sans montrer de signes d'emballement.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le support identifié à 13 000 points a effectivement joué pleinement son rôle de garde-fou. Il faudra une fragilisation bien plus importante pour l'enfoncer. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, un potentiel haussier de court terme existe, en direction du gap baissier du 04 mai, gap dont la borne haute vaut 13 881 points. Un biseau est en cours se formation, et nous surveillerons tout particulièrement la dynamique des volumes au sein de ce biseau (wedge). Un comblement du gap évoqué parait imminent. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a échoué très précisément sur sa borne basse vendredi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13120.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime