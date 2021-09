Nasdaq Composite : Les Treasuries à 10 ans s'échauffent, la Chine inquiète

(BFM Bourse) - De nouvelles craintes en provenance de Chine, liées à l'énergie cette fois-ci viennent s'ajouter au dossier immobilier Evergrande. Du charbon plus rare et plus cher, des limitations environnementales concernant les émissions de CO2, la flambée des prix du gaz et des usines qui tournent à plein régime : la Chine fait actuellement face à des coupures de courant qui pourraient freiner sa croissance économique. À l'approche de la saison froide, la pénurie inquiète d'ailleurs les autorités, Pékin ayant appelé la semaine dernière à "stabiliser les prix des matières premières afin de garantir l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel pendant l'hiver". Selon les données de Bloomberg, au moins 17 régions chinoises ont imposé des coupures d'électricité au cours des derniers mois.

Parallèlement, l'échauffement sur les rendements obligataires LT (Treasuries à 10 ans) viennent mettre une pression accrue sur les actions, technologiques en première ligne. Pour la première fois depuis juin, ils passaient au-dessus du seuil psychologique des 1,50, déclenchant inévitablement un certain nombre d'alertes sur les écrans des salles des marchés...

Le dossier Evergrande n'aura finalement pas laissé en paix longtemps les salles des marchés. Si le risque est "sismique", il n'est pourtant pas "systémique", au sens de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet Asset Management. "[La Chine] a accumulé des excédents commerciaux durant de nombreuses années et les réserves de la banque centrale chinoises sont les plus élevées au monde. Les autorités ont les moyens d’organiser une restructuration des acteurs fragiles du secteur et de palier le ralentissement économique par des mesures budgétaires et monétaires énergiques."

Hier au chapitre statistique, les investisseurs ont pris connaissance de signaux contrastés sur les commandes de biens durables. Publiées hier pour le mois d'août en données définitives, elles sont ressorties en hausse mensuelles de 1.8%, largement au-delà des attentes. Hors automobiles cependant, la progression est réduite à peau de chagrin. A suivre ce mardi l'indice S&P Case Schiller des prix de l'immobilier à 15h00, l'indice de confiance du consommateur (Conference Board) à 16h00 ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, à 16h00 également. Publiée à 14h30, la balance commerciale des biens pour le mois d'août, est ressorti en déficit de 87,6 Milliards de $, conforme toutefois à la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir. Premier objectif baissier sur les 14 410 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

