Nasdaq Composite : Les Treasuries à 10 ans frémissent avant l'issue du FOMC

(BFM Bourse) - La dynamique des futures sur indice à l'approche de l'ouverture laissait augurer une ouverture assez nettement dans le rouge pour le Nasdaq Composite, en raison d'une progression des Treasuries à 10 ans, qui flirtaient avec les 1,70% avant l'issue d'un FOMC clef, où la question du traitement des sujets inflationnistes par J. Powell sera naturellement scrutée.

Concernant l'attitude de J. Powell, il s'agira d'une "question de mesure", pour Franck Dixmier (Allianz GI). "Il est fort probable que la Fed indique aux marchés qu'elle ne tolèrerait pas une hausse trop rapide et trop forte des taux et qu'elle dispose de toute la panoplie nécessaire à contrer ces développements, restant ainsi fidèle à sa ligne de conduite, selon laquelle il y a moins de risque à en faire plus qu'à en faire moins."

Un meeting jugé "crucial", pour les analystes de Goldman Sachs: "la première opportunité pour la Fed de révéler à quel point elle va tolérer une surchauffe de l'inflation, qu'elle a l'air de s'efforcer à générer. Les 'SEP' (Summary of Economic Projections (i.e. prévisions de Croissance/Inflation/Chômage) seront disséquées, et mises en parallèle du fameux 'dot plot', qui montre ce que les membres de la Fed anticipent comme niveaux de taux sur les années 2021, 2022 et 2023."

Le calendrier de fin du QE sera probablement évoqué, du moins pas directement, mais avec un égrainage d'indices. Pour Thomas Costberg, économiste à Pictet WM, "Powell devrait répéter qu'il est toujours trop tôt pour envisager sa fin. M Costberg l'estime toujours à début 2022, en se basant sur l'idée que le pic probable d'inflation du printemps restera temporaire, et sur le fait que le marché de l'emploi pourrait mettre beaucoup plus de temps que le PIB à revenir à son potentiel théorique."

En un mot, si un statu quo de la Fed sur sa politique monétaire est anticipé par les marchés, l'institution -et son président Jerome Powell- seront surtout attendus sur d'éventuelles ajustements concernant les perspectives de reprise de l'économie américaine. Rendez-vous à 19h00 pour la décision monétaire proprement dite et à 19h30 pour la traditionnelle conférence de presse.

Au chapitre statistique hier, cibles manquées pour les ventes au détail et le rapport mensuel sur l'industrie pour le mois de février. Ce qui aura pour mérite, contre intuitivement, de soulager les salles des marchés, inquiètes à chaque signal de surchauffe...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé du 19 janvier au 03 mars une figure chartiste très peu avenante. Assimilable à un "épaule, tête, et épaule", ce "pattern" est basé sur une ligne de crête à 13 000 points, dont la confirmation d'une rupture (breakaway), engage désormais l'indice dans une phase décomposable (jambe) de réajustement. Phase très volatile dont la première cible baissière à 12 540 a été atteinte. Alors que les volumes se sont progressivement essoufflés depuis le 09/03, et que l'indice reprend contact avec sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), une reprise de la baisse est envisagée. Nous surveillerons l'attitude des cours à proximité des 13 000 points. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13730.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime